Pescara – Ascoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Pescara – Ascoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 15

PESCARA – Domenica 25 novembre alle ore 15 andrà in scena Pescara – Ascoli, incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la compagine abruzzese che viene dalla sconfitta di Palermo ed in classifica occupa la seconda posizione con 22 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione marchigiana che nell’ultimo turno ha rimediato una sconfitta casalinga contro il Padova ed in classifica occupa l’undicesima posizione con 15 punti. A dirigere l’incontro dell’Adriatico sarà il signor Fourneau di Roma 1.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 25 novembre alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

QUI PESCARA – La compagine abruzzese potrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Fiorillo in porta, pacchetto difensivo composto da Balzano e Del Grosso sulle fasce mentre nel mezzo Perrotta e Gravillon. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Memushaj e Machin mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Mancuso, Monachello e Antonucci.

QUI ASCOLI – La formazione marchigiana dovrebbe rispondere col 4-3-1-2 con Lanni in porta, reparto difensivo formato da Laverone e D’Elia sulle fasce mentre al centro Padella e Valentini. A centrocampo Casarini in cabina di regia con Addae e Cavion mezze ali mentre davanti Ninkovic a supporto del tandem offensivo composto da Ngombo e Beretta.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Ascoli, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Pescara – Ascoli

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Perrotta, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Mancuso, Monachello Antonucci. Allenatore: Pillon

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Padella, Valentini, D’Elia; Addae, Casarini, Cavion; Ninkovic; Ngombo, Beretta. Allenatore: Vivarini

STADIO: Adriatico