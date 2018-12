Pronostici del 2 dicembre dedicati alla 14° giornata di Serie A

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata integralmente alla quattordicesima giornata di Serie A

I pronostici di domenica 2 dicembre riguardano esclusivamente la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Sei gare che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Milan-Parma 1 (ore 12.30)

Il Milan proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo della Lazio e in classifica ha 22 punti. Due lunghezze in meno per il Parma, reduce dalla vittoria casalinga contro il Sassuolo.

Frosinone-Cagliari under 2,5 (ore 15)

Il Frosinone proviene dalla sconfitta rimediata a San Siro contro l’Inter e in classifica ha 7 punti. Otto lunghezze in più per il Cagliari, reduce dal pareggio casalingo contro il Torino.

Sassuolo-Udinese 1 (ore 15)

Il Sassuolo proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Cagliari e in classifica ha 19 punti. Sette lunghezze in meno per l’Udinese, reduce dalla vittoria casalinga contro la Roma.

Torino-Genoa 1 (ore 15)

ChievoVerona-Lazio 2 (ore 18)

Il Chievo proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Napoli e in classifica è ultimo con un punto. Ventidue lunghezze in più per la Lazio, reduce dal pareggio casalingo contro il Milan.

Roma-Inter over 2,5 (ore 20.30)

La Roma proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Udinese e in classifica ha 19 punti. Nove lunghezze in più per l’Inter, reduce dalla vittoria casalinga contro il Frosinone.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 2 dicembre 2018

Milan-Parma 1 (1,40)

Frosinone-Cagliari under 2,5 (1,72)

Sassuolo-Udinese 1 (1,97)

Torino-Genoa 1 (1,72)

ChievoVerona-Lazio 2 (1,47)

Roma-Inter over 2,5 (1,70)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 204 euro