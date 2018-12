Serie A, Roma – Inter: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma domenica 2 dicembre 2018 dalle ore 20.30. Per i bookmakers situazione di equilibrio



ROMA – Domenica 2 dicembre si gioca Roma – Inter, big match della quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Calcio di inizio previsto per le ore 20.30. La Roma proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Udinese e in classifica ha 19 punti. Nove lunghezze in più per l’Inter, reduce dalla vittoria casalinga contro il Frosinone.

Serie A, Roma – Inter: pronostico e quote scommesse

I bookmakers prevedono una situazione di equilibrio. Il segno 1 è quotato da 2,70 a 2,75. Il segno X, invece, è offerto da 3,40 a 3,45 mentre il segno 2 vale da 2,60 a 2,75.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale da 1,51 a 1,52, l’X/2 è offerto mediamente a 1,46 mentre l’1/2 vale da 1,31 a 1,34.

I bookmakers pensano che potrebbero esserci tanti gol: l’Under 2,5 è dato da 2,02 a 2,05, l’Over 2,5 da 1,68 a 1,70. E che potrebbero andrare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,31 a 2,33, il goal da 1,54 a 1,55.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,00 a 6,40), seguito dall’1-2 (da 9,00 a 9,50) e dal 2-1 (da 9,50 a 10,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale mediamente 3,85.

Inoltre sarà possibile seguire la diretta testuale su questo sito. Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali a partire dalle ore 19.45 circa. Poi, a partire dal calcio di inizio vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.