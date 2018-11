Serie A 2018-2019, 14° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 14° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

ROMA – Dopo gli impegni di Champions e quelli di Europa League, nel weekend torna la Serie A, con la 14ª giornata che si apre sabato con Spal-Empoli per concludersi con il posticipo di lunedì tra Atalanta e Napoli.

Alle ore 15 la squadra di Semplici, che proviene dalla sconfitta rimediata a Torino contro la Juventus, affronta i toscani, reduci dalla vittoria in rimonta contro l’Atalanta. Alle ore 18 la capolista Juventus fa visita alla Fiorentina con l’obiettivo di tenere il Napoli a distanza: al momento le due squadre sono separate da 8 lunghezze. In serata la Sampdoria, che viene da pareggio nel derby, affronta a Marassi il Bologna, che nel turno prima della sosta ha pareggiato in casa contro la Fiorentina.

Nel lunch match domenicale derby emiliano tra Milan e Parma. I rossoneri sono reduci dal pareggio ottenuto sul campo della Lazio mentre i ducali provengono dalla vittoria conquistata in casa contro il Sassuolo. Alle ore 15 altre tre gare. Il Frosinone, che viene dalla sconfitta subita a San Siro contro l’Inter e Cagliari, fresco del pareggio casalingo contro il Torino, si sfidano allo Stirpe; il Sassuolo ospita l’Udinese, vittoriosa a sorpresa controla Roma mentre il Torino riceve il Genoa. Alle ore 18 il Chievo, che la scorsa settimana ha fermato il Napoli sullo 0-0, attende al Bentegodi la Lazio mentre alle ore 20.30 si gioca il big match tra Roma e Inter: i giallorossi devono riscattare la scnfitta subita a Udine, i nerazzurri vogliono punti per non accumulare ulteriore distacco dalla vetta della classifica.

Chiude il programma il Monday Night tra Atalanta, sconfitta in extremis a Empoli e Napoli, bisognoso di punti per continuare a credere di poter insidiare la capolista.

Serie A, 14a giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Sabato 1 dicembre

15.00

Spal – Empoli

18.00

Fiorentina – Juve

20.30

Sampdoria – Bologna

Domenica 2 dicembre

15.00

Milan – Parma

Frosinone – Cagliari

Sassuolo – Udinese

Torino – Genoa

18.00

Chievo – Lazio

Roma – Inter

Lunedì 3 dicembre

20.30

Atalanta – Napoli