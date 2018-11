Pronostici del 1° dicembre dedicati a Serie A e B

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata alla quattoridicesima giornata di Serie A e Serie B

I pronostici di sabato 1° dicembre riguardano la quattordicesima girnata dei campionati di Serie A e Serie B. In totale sette gare che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Spal-Empoli 1 (ore 15)

Partita di apertura della quattordicesima giornata del campionato di Serie A. La Spal proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo della Juventus e in classifica ha 13 punti. Una lunghezza in meno per l’Empoli, reduce dalla vittoria casalinga in rimonta contro l’Atalanta.

Fiorentina-Juventus 2 (ore 18)

Incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina proviene dal pareggio casalingo contro il Bologna e in classifica ha 18 punti. Diciannove lunghezze in più per la capolista Juventus, reduce dalla vittoria casalinga contro la Spal.

Sampdoria-Bologna 1 (ore 20.30)

Match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. La Sampdoria proviene dal pareggio ottenuto nel derby e in classifica ha 16 punti. Cinque lunghezze in meno per il Bologna, reduce dal pareggio ottenuto in casa della Fiorentina.

Cittadella-Salernitana 1 (ore 15)

Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato cadetto. Il Cittadella proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Livorno e in classifica ha 20 punti, a -5 dalla capolista Palermo. Stesse lunghezze per la Salernitana, che nel turno precedente ha riposato.

Cosenza-Padova under 2,5 (ore 15)

Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Il Cosenza proviene dalla vittoria conquistata in trasferta sul campo del Crotone e in classifica ha 11 punti. Stesse lunghezze per il Padova, reduce dalla sconfitta subita in casa dal Carpi.

Cremonese-Crotone under 2,5 (ore 15)

Incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato cadetto. La Cremonese proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Lecce e in classifica ha 15 punti. Tre lunghezze in meno per il Crotone reduce dalla sconfitta subita in casa dal Cosenza.

Ascoli-Spezia under 2,5 (ore 18)

Match valido per la quattordicesima giornata del campionato cadetto. L’Ascoli proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Pescara e in classifica ha 16 punti. Una lunghezza per lo Spezia, reduce dal pari interno contro il Foggia.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 1° dicembre 2018

Spal-Empoli 1 (2,45)

Fiorentina-Juventus 2 (1,63)

Sampdoria-Bologna 1 (1,92)

Cittadella-Salernitana 1 (2,05)

Cosenza-Padova under 2,5 (1,60)

Cremonese-Crotone under 2,5 (1,60)

Ascoli-Spezia under 2,5 (1,50)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 603 euro