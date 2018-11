In primo piano la sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus tra gli anticipi di domani. Posticipi molto interessanti da Roma – Inter ad Atalanta – Napoli

Dopo la settimana europea si torna in campo con la serie A. Ad aprire la 14esima giornata saranno Fiorentina e Juventus al Franchi sabato alle 18. Domenica sera “big match” all’Olimpico tra Roma e Inter, mentre Atalanta e Napoli si sfideranno nel “Monday Night”. Andiamo a vedere, partita per partita, le probabili formazioni previste, ricordando che nel link qui di seguito potete trovare gli ultimi aggiornamenti con squalificati, indisponibili e panchine.

Le probabili formazioni della 14° giornata



FIORENTINA – JUVENTUS

Tra i viola potrebbe scendere in campo Gerson come ala sinistra al posto di Pjaca. La difesa sarà quella classica con Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi. La Juve si schiererà con il 4-3-3 con Szczesny tra i pali e De Sciglio terzino di sinistra. Dybala è in vantaggio rispetto a Douglas Costa e Cuadrado nel tridente con Ronaldo e Mandzukic. A centrocampo spazio ancora a Bentancur.

SPAL – EMPOLI

La formazione di Ferrara scenderà in campo con il solito 3-5-2: Fares e Lazzari saranno le ali, mentre l’attacco sarà formato da Petagna e Antenucci. Stesso modulo anche per l’Empoli che potrebbe presentarsi con La Gumina al fianco di Caputo in attacco. Maietta e Pasqual saranno gli esterni del centrocampo a 5.

SAMPDORIA – BOLOGNA

Molti dubbi di formazione per Giampaolo: Tonelli sembra essere preferito a Colley in difesa, a centrocampo Ramirez e Ekdal dovrebbero avere la meglio su Saponara e Viera così come Defrel nei confronti di Caprari. Il Bologna risponderà affidandosi alle sortite offensive di Santander e Palacio, il centrocampo sarà formato da Mattiello, Poli, Pulgal, Svanberg e Dijks.

MILAN – PARMA

La difesa dei rossoneri sarà quella vista all’Olimpico contro la Lazio (Abate, Zapata, Rodriguez), il centrocampo, vista anche l’assenza di Bakayoko, vedrà Kessie e Calhanoglu centrali e Calabria con Laxalt esterni. L’attacco sarà formato da Suso, Cutrone e Borini. Pochi dubbi per il Parma che dovrebbe schierare in difesa sia Bastoni che Gagliolo, in attacco il tridente sarà formato da Biabiany, Inglese e Gervinho.

FROSINONE – CAGLIARI

3-4-2-1 per i frusinati che si schiereranno con Campbell e Vloet alle spalle di Ciofani. La difesa sarà invece affidata a Goldaniga, Brighenti e Ariaudo. Solito 4-3-1-2 per il Cagliari con Joao Pedro che agirà alle spalle della coppia di attacco formata da Sau e Pavoletti. Lykogiannis sarà indisponibille, al suo posto giocherà Padoin.

SASSUOLO – UDINESE

Nel Sassuolo Locatelli e Bourubia potrebbero essere preferiti a Magnani e a Magnanelli. Di Francesco è in leggero vantaggio nei confronti di Djuricic nel tridente che sarà completato da Babacar e Berardi. Nell’Udinese Lasagna potrebbe rimanere in panchina per favorire Pussetto, il quale farà coppia con il solito De Paul.

TORINO – GENOA

Nel Torino torna Ansaldi che si dovrebbe riprendere la fascia a discapito di Aina. In attacco ancora spazio a Iago Falque e Belotti. Nel Genoa ci sarà ancora Miguel Veloso in cabina di regia, il reparto offensivo sarà formato da Piatek e Koumè. Radu sarà preferito al rientrante Marchetti.

CHIEVO – LAZIO

Due dubbi principali per i padroni di casa: il primo riguarda l’attacco con Stepinski e Pellissier che si giocheranno una maglia fino all’ultimo, il secondo riguarda Rossettini e Barba che al momneto sono alla pari. Nella Lazio ancora fuori Lucas Leiva, Badelj prenderà il suo posto, dietro a Immobile ancora spazio a Luis Alberto. Wallace completerà la difesa formata da Acerbi e Radu.

ROMA – INTER

Nella Roma potrebbe trovare ancora spazio Zaniolo che agirà sulla trequarti in linea con Kluivert e Under alle spalle di Schick. Nzonzi e Cristante saranno i mediani, mentre in difesa al fianco di Manolas ci sarà Juan Jesus. Spalletti proporrà il tridente titolare con Politano, Icardi e Perisic, a centrocampo ancora fiducia a Joao Mario con Gagliardini e Borja Valero. In difesa D’Ambrosio farà rifiatare Vrsaljko.

ATALANTA – NAPOLI

Nelle difesa nerazzurra si potrebbe rivedere Mancini che, al momento è preferito rispotto a Toloi. In attacco, senza lo squalificato Ilicic, Gasperini si affiderà a Gomez, Zapata e Rigoni. I partenopei risponderanno con Ospina tra i pali, in difesa ci sarà spazio per Malcuit e Maksimovic, mentre in attacco Milik e Zielinski faranno riposare Cllejon e Mertens.