Liga 2018/2019 – La presentazione della quattordicesima giornata

Settimana importante in Liga con molte sfide che potrebbero allungare la classifica o accorciarla ulteriormente. Il Real se la vedrà con il Valencia, il Siviglia con l’Alaves e il Barcellona con il Villarreal

BARCELLONA – Questa sera alle 21 inizierà la quattordicesima giornata della Liga. Questo turno vedrà disputarsi partite molto interessanti quindi andiamo subito a presentarle una ad una. Come detto si inizierà alle 21 di questa sera con Rayo Vallecano – Eibar: i padroni di casa condividono l’ultimo posto in classifica a 7 punti, mentre gli ospiti sono esattamente a metà classica con 18 punti. Il Celta Vigo ha un’ottima opportunità di risalire qualche posizione vista la sfida in programma contro l’Huesca ultima in classifica. Il Valladolid riceverà la visita del Leganes che occupa la quartultima posizione in classifica con 13 punti, per la squadra di casa la classifica è leggermente migliore con 17 punti e la 13esima posizione.

L’Espanyol vuole dare ancora ossigeno a questo splendido inizio di campionato nella sfida contro il Gatafe, la squadra di Barcellona dovrà al più presto rifarsi dopo la sconfitta della scorsa settimana contro il Girona. Real Madrid – Valencia sarà una sfida molto delicata, infatti i “Blancos” occupano la sesta posizione in classifica ed arrivano dalla sconfitta contro l’Eibar per 3-0; il Valencia è 11esimo, ma dall’inizio del campionato ha vinto solo 3 partite (due nelle ultime due di Liga). Il Betis riceverà in casa il Real Sociedad: le due squadre sono divise da 3 punti, ma nel mezzo ci sono ben 5 squadre. Una eventuale vittoria dei bianco-verdi farebbe appaiare le due squadre a 19 punti. L’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone andrà in quel di Girona: in caso di vittoria i padroni di casa si porterebbero ad un punto dai “Colchoneros”. In caso contrario sarà proprio la squadra di Madrid ad allungare la classifica.

Il Barcellona tenterà in tutti i modi di far sentire il fiato sul collo al Siviglia, infatti i “Blaugrana” saranno impegnati al Camp Nou contro il Villareal che al momento non vive un gran periodo vista la sedicesima posizione in classifica. L’Alaves ospiterà il Siviglia in quella che sarà una partita tutta da vivere. Tra gli andalusi e i baschi ci sono solo 3 punti e una eventuale vittoria dei bianco-azzurri potrebbe ribaltare, di nuovo, la classifica della Liga. A chiudere la giornata saranno Levante e Atletico Bilbao: la squadra biancorossa sta continuando il trand negativo dello scorso anno visto che fino ad ora si ha raccolto 11 punti che gli valgono la terzultima posizione. La squadra valenciana ha iniziato bene il suo campionato vista la nona pozione e i 18 punti raccolti fino ad ora.

Liga 2018/2019 – La presentazione della quattordicesima giornata

VENERDI 30 NOVEMBRE ORE 21

Rayo Vallecona – Eibar

SABATO 1 NOVEMBRE

ORE 13

Celta Vigo – Huesca

ORE 16.15

Valladolid – Leganes

ORE 18.30

Getafe – Espanyol

ORE 20.45

Real Madrid – Valencia

DOMENICA 2 NOVEMBRE

ORE 12

Real Betis – Espanyol

ORE 16.15

Girona – Atletico Madrid

ORE 18.30

Barcellona – Villareal

ORE 20.45

Alvaes – Siviglia

LUNEDI 3 NOVEMBRE ORE 21

Levante – Atletico Bilbao

CLASSIFICA: Siviglia 26, Barcellona 25, Atletico Madrid 24, Alaves 23, Espanyol 21, Real Madrid e Girona 20, Levante ed Eibar 18, Valencia, Getafe e Valladolid 17, Real Sociedad e Betis 16, Celta Vigo e Villarreal 14, Leganes 13, Athletic Bilbao 11, Rayo Vallecano e Huesca 7.