Trentino Basket Cup 2025: Azzurri in campo a Trento

Sabato 2 e domenica 3 agosto a Trento l’Italia sfida Islanda, Polonia e Senegal nella Trentino Basket Cup. Tutto live su Sky Sport Basket

TRENTO – L’incantevole Loggia del Romanino all’interno del Castello del Buonconsiglio di Trento ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione della Trentino Basket Cup. Il torneo aprirà la serie di sei amichevoli prima dell’esordio ufficiale a Limassol (Cipro) previsto per il 28 agosto, “Il T Quotidiano” Arena ospiterà l’ormai consueto appuntamento organizzato per la FIP da Aquila Basket Trento. L’Italia scenderà in campo sabato 2 agosto alle ore 20.00 contro l’Islanda.

Il programma sarà aperto alle ore 17.30 da Polonia-Senegal. Domenica 3 agosto le finali del torneo, con l’Italia in campo in ogni caso alle ore 19.00 contro una tra Polonia e Senegal. Alle ore 16.30 Islanda contro Polonia o Senegal. Tutte le gare saranno trasmesse Live su Sky Sport Basket, canale 209, Now e Courtside 1891 FIBA.

Ad aprire gli interventi della conferenza stampa è stato Franco Marzatico, direttore Museo del Castello del Buonconsiglio: “Grazie per questa opportunità, che ci dà la possibilità di far conoscere il nostro Castello dando seguito alla proficua collaborazione con Aquila Basket: applicazione, sacrificio e rispetto sono terreno fertile in comune tra lo sport e il patrimonio culturale della nostra città”.

E’ stata poi la volta di Mattia Gottardi, assessore all’Urbanistica, Energia, Trasporti, Sport e Aree Protette: “Questo luogo meraviglioso è il simbolo di tutta la popolazione trentina ed è perfetto per presentare la Trentino Basket Cup nel modo opportuno. Ringrazio l’Aquila e la FIP, che si è legata negli anni sempre più ad Alpe Cimbra. Invito tutti domani e domenica a sostenere gli Azzurri nel primo test di avvicinamento all’Europeo”.

Gianna Frizzera, assessora all’Animazione di Comunità e Lavori Pubblici, ha così commentato: “Porto il saluto della Giunta Comunale, che è sempre attenta nel veicolare la promozione sportiva in quanto importante mezzo di inclusione e crescita sociale, un valore aggiunto per tutti a cominciare dalle fasce più giovani. La promozione della pallacanestro è fondamentale per noi, siamo felici di avervi qui con noi”.

Le parole di Matteo Agnolin, direttore APT di Trento: “Il luogo in cui siamo e questa giornata di sole rappresentano la cornice migliore per presentare la Trentino Basket Cup. Lavorare con la FIP e l’Aquila Trento è un vero piacere e ci stimola ogni anno a raccontare la nostra città nel modo migliore. Sono certo che assisteremo a un grande spettacolo”.

L’intervento di Luigi Longhi, presidente Aquila Basket Trento: “Finalmente torniamo a vedere basket, ci mancava. Faccio un grosso in bocca al lupo alla Nazionale, siamo sempre felici di dare una mano agli Azzurri. Qui oggi abbiamo Gigi Datome e Nik Melli, gli ultimi due italiani a vincere un’edizione dell’Eurolega. I miei migliori auguri alla squadra per l’Europeo, la squadra è giovane, mi piace molto e poi ci sono anche giocatori che abbiamo ammirato qui a Trento come Niang e Spagnolo”.

Il capitano Nik Melli: “La Trentino Basket Cup è diventato un rito per noi, tappa obbligata della nostra preparazione estiva. Siamo felici di essere di nuovo qui, speriamo di ripagare tutto questo affetto con un bel weekend di pallacanestro. Sono i primi test ma sono comunque occasioni importanti di crescita”.

Ha chiuso la conferenza stampa coach Gianmarco Pozzecco: “Essere qui a Trento, così come iniziare la preparazione a Folgaria, è sempre molto bello. Posso assicurare che i miei giocatori sono pronti e focalizzati sull’obiettivo, vogliamo giocare un grande Europeo e iniziare col piede giusto già in questo weekend”.

I biglietti per il torneo sono ancora in vendita sul circuito Vivaticket.