Bari-Campobasso: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Bari-Campobasso di Sabato 26 luglio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita Amichevole

ROCCARASO – Sabato 26 luglio 2025 Alle ore 17:30 va in scena sul campo comunale di Roccaraso l’amichevole tra Bari e Campobasso, sfida che mette a confronto due realtà con obiettivi diversi ma accomunate dalla voglia di crescere. I pugliesi, reduci dalla vittoria contro il Vasto Bacigalupo, proseguono il loro ritiro in Abruzzo con l’intento di affinare schemi e consolidare il gruppo.

I molisani, invece, inaugurano il proprio ciclo di test estivi dopo l’avvio della preparazione a Capracotta lo scorso 17 luglio L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 19 febbraio 2022 , la Campobasso ha ottenuto la vittoria per 2-3 . La squadra pugliese é data per favorita con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.47 mentre il pareggio è dato a 4.05 e la sconfitta a 5.40.

Per il Bari, si tratta di un passaggio importante nel percorso verso la Coppa Italia e l’inizio del campionato cadetto. Per il Campobasso, un’occasione per misurarsi contro un avversario di livello e testare il lavoro svolto nei primi giorni di ritiro.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BARI-CAMPOBASSO]

BARI (ITA):. A disposizione:



CAMPOBASSO (ITA):. A disposizione:



Reti:



Presentazione della partita

Per il Bari di mister Caserta, la partita rappresenta un’occasione per valutare la tenuta atletica e le soluzioni tattiche, in attesa di completare il mercato. Occhi puntati su Sibilli e Moncini, chiamati a guidare il tridente offensivo, mentre in mediana spazio a Pagano e Benali. In difesa, confermato il duo Vicari-Nikolaou davanti a Cerofolini.

Il Campobasso, guidato da mister Zauri, si presenta con una formazione giovane e motivata. Padula sarà il riferimento offensivo, supportato da Bifulco, Ravaglioli e Leonetti. In mezzo al campo, Brunet e Di Livio dovranno garantire equilibrio, mentre la linea difensiva sarà affidata a Pierno, Mondonico, Celesia e Martin.

Probabili formazioni

BARI (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari, Nikolaou, Spadavecchia, Colangiuli, Benali, Pagano, Pereiro, Moncini, Sibilli. Allenatore: Caserta

CAMPOBASSO (4-2-3-1): Forte; Pierno, Mondonico, Celesia, Martin; Brunet, Di Livio; Bifulco, Ravaglioli, Leonetti; Padula. Allenatore: Zauri

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Bari – Campobasso , valido per l’Amichevole , sarà visibile in diretta e in esclusiva su CB TV, offrendo ai tifosi rossoblù la possibilità di seguire il debutto stagionale della squadra . Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca dalle ore 17:30 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti.