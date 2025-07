Diretta Napoli-Catanzaro di Sabato 26 luglio 2025: Raspadori e Lucca protagonisti nel primo tempo, mentre Iemmello accorcia per i giallorossi

DIMARO – Il Napoli archivia con una vittoria il secondo test estivo, superando il Catanzaro per 2-1 allo stadio comunale di Carciato. Dopo il passo falso contro l’Arezzo, gli uomini di Antonio Conte mostrano segnali di crescita, soprattutto nella prima frazione, chiusa sul doppio vantaggio grazie alle reti di Raspadori e Lucca.

Il match si apre con un Napoli aggressivo e brillante: al 5’ Neres sfonda sulla destra e serve a Raspadori il pallone del vantaggio, appoggiato in rete con freddezza. Due minuti dopo, Lucca si guadagna e trasforma un rigore, firmando il suo primo gol in maglia azzurra. Ottima la prova di De Bruyne, autore di giocate di qualità e visione, mentre Beukema sfiora il tris colpendo il palo.

Nella ripresa, Conte rivoluziona l’undici e il Catanzaro ne approfitta: al 49’ Iemmello accorcia le distanze sfruttando un recupero di Pompetti. I giallorossi crescono e sfiorano il pari con Vergara e Pittarello, ma il Napoli resiste. Lukaku trova il gol al 77’, poi annullato per fallo.

Buon test per entrambe le squadre: il Napoli ritrova fiducia e ritmo, mentre il Catanzaro dimostra personalità e organizzazione. Il ritiro di Dimaro si chiude con il sorriso per Conte, in attesa della sfida internazionale contro il Brest il 3 agosto.

Tabellino

NAPOLI (4-2-3-1): Meret (dal 1′ st Contini); Di Lorenzo (dal 1′ st Mazzocchi), Rrahmani (dal 1′ st Juan Jesus), Beukema (dal 46′ Marianucci), Olivera (dal 1′ st Spinazzola); Lobotka (dal 1′ st Vergara), De Bruyne (dal 1′ st Hasa); Neres (dal 1′ st Zerbin), Raspadori (dal 1′ st Saco), Lang (dal 1′ st Zanoli); Lucca (dal 1′ st Lukaku). Allenatore: Conte.

CATANZARO (4-4-2): Pigliacelli; Frosinini (dal 44′ st Bashi), Antonini, Bonini (dal 25′ st Di Chiara), Verrengia; D’Alessandro (dal 25′ st Buso), Pontisso, Pompetti (dal 15′ st Rispoli), Nuamah (dal 34′ st Alesi); Biasci (dal 1′ st Pittarello); Iemmello. Allenatore: Aquilani.

Reti: al 5′ pt Raspadori, al 7′ pt Lucca (rig.), al 4′ st Iemmello

Presentazione della partita

Sabato 26 luglio, ore 18:00. Lo stadio comunale di Carciato si prepara ad accogliere la seconda amichevole estiva del Napoli, che sfida il Catanzaro nel cuore del ritiro trentino. Dopo la sorprendente sconfitta contro l’Arezzo, gli azzurri cercano risposte e ritmo contro una squadra ambiziosa di Serie B, guidata dal neo-tecnico Alberto Aquilani. I bookmakers danno favorita il Napoli e la quota della vittoria è data a 1.17 mentre il pareggio è dato a 7.00 e la sconfitta a 11.00

Antonio Conte, reduce dalla presentazione trionfale del Napoli campione d’Italia nella Sky Arena, punta a testare i nuovi innesti e a consolidare l’identità tattica del gruppo. L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle, con il sold out annunciato e una cornice di pubblico da Serie A.

Il Catanzaro, che ha chiuso la scorsa stagione al sesto posto in cadetteria, arriva con oltre 400 sostenitori al seguito e l’obiettivo di misurarsi contro una big del calcio italiano. Per Aquilani, è l’occasione ideale per valutare la condizione atletica e l’amalgama dei nuovi acquisti.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Lang. Allenatore: Antonio Conte

CATANZARO (3-4-2-1) Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Verrengia; D’Alessandro, Pontisso, Petriccione, Pompetti; Buso, Biasci; Iemmello. Allenatore: Alberto Aquilani

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Napoli – Catanzaro , valida per l’AmichevolE per Club , si potrà seguire in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Primafila e OneFootball al costo di 9,99 euro. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali di questa partita scelte dai due allenatori.