Diretta Avellino-Lazio di Sabato 26 luglio 2025: decide un rigore al 92’ di Guendouzi. Buona prova dei campani, biancocelesti ancora in rodaggio

FROSINONE – La Lazio vince di misura contro l’Avellino nel terzo Memorial Sandro Criscitiello, disputato allo stadio Benito Stirpe davanti a oltre 10.000 spettatori. Il gol decisivo arriva solo al 92’, quando Guendouzi trasforma un rigore procurato da Noslin (fallo di Todisco in area), premiando una prestazione altalenante dei biancocelesti.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con la Lazio che spreca diverse occasioni: Castellanos segna di testa su cross di Vecino, ma l’arbitro annulla per un fallo. Poco dopo, Gila colpisce la traversa. L’Avellino, ben messo in campo da Biancolino, risponde con un paio di ripartenze pericolose e una conclusione di Russo neutralizzata da Mandas.

Nella ripresa, girandola di cambi per entrambe le squadre. La Lazio prova ad accelerare con Vecino, Pedro e il giovane Provstgaard, ma manca lucidità sotto porta. L’Avellino sfiora il vantaggio con Lescano, che calcia alto da ottima posizione. Quando tutto sembra avviato verso lo 0-0, Noslin si inventa una serpentina in area e viene steso da Todisco: dal dischetto, Guendouzi è glaciale e regala il successo ai capitolini.

La Lazio mostra buoni spunti individuali ma fatica a trovare fluidità di manovra. Sarri ha testato diversi assetti, con Dele-Bashiru mezzala e Provstgaard centrale difensivo, ma la squadra è apparsa ancora imprecisa. L’Avellino, invece, ha confermato solidità e spirito, dimostrando di poter competere con avversari di categoria superiore.

Tabellino

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti (dal 33′ st Marchisano), Manzi, Enrici (dal 17′ st Frascatore), Milani (dal 17′ st Todisco); Palumbo, Palmiero, Russo; Sounas (dal 17′ st Besaggio); Favilli, Crespi. A disposizione: Daffara, Pane, Gyabuaa, D’Andrea, Kumy, Armellino, Lescano, Panico, Insigne. Allenatore: Biancolino.

LAZIO 1°T (4-3-3): Mandas; Hysaj, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Vecino, Rovella, Dele-Bashiru; Zaccagni, Castellanos, Pedro. A disposizione: Furlanetto, Provedel, Pellegrini, Guendouzi, Romagnoli, Noslin, Belahyane, Cancellieri, Basic, Lazzari, Sana Fernandes, Cataldi, Ruggeri, Pinelli, Marusic. Allenatore: Sarri

LAZIO 2°T (4-3-3): Provedel; Lazzari, Marusic, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino (dal 17′ st Belahyane); Cancellieri, Castellanos (dal 17′ st Noslin), Pedro (dal 17′ st Basic).

Rete: al 47′ st Guendouzi

Presentazione della partita Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio ha già il sapore di una nuova partenza. A sedici mesi dalle dimissioni che avevano chiuso la sua prima esperienza in biancoceleste, il tecnico toscano è tornato a guidare la squadra con la consueta grinta e idee chiare. Dopo la vittoria nella prima amichevole contro la Primavera, sabato 26 luglio 2025 alle ore 20:30 la Lazio affronta l'Avellino nel suggestivo palcoscenico del Benito Stirpe, per il Memorial Sandro Criscitiello. Pronostico a favore dei biancocelesti quotati 1.28 mentre il pareggio è dato a 5.00 e la sconfitta a 7.75. La sfida odierna rappresenta un banco di prova più impegnativo: l'Avellino ha appena ritrovato la Serie B e arriva con entusiasmo e motivazioni. Sarri vuole testare la tenuta del nuovo sistema di gioco, con un 4-3-3 che punta su dinamismo e rapidità negli esterni. Tra i volti nuovi, occhi puntati su Provstgaard, centrale danese arrivato per rafforzare la retroguardia, e Dele-Bashiru, mezzala inglese pronta a sorprendere. La Lazio vuole arrivare al debutto ufficiale con automatismi oliati e condizione in crescita. Sarri ha insistito molto sulla compattezza difensiva e sulle transizioni rapide. L'Avellino, dal canto suo, cercherà di mettere in difficoltà i capitolini sfruttando intensità e manovra verticale.

Probabili formazioni

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Armellino, Enrici, Milani; Gyabuaa, Palmiero, Sounas; Insigne; Lescano, Favilli. Allenatore: Biancolino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Pedro. Allenatore: Sarri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Avellino – Lazio , valido come Amichevoli per Club , sarà visibile in diretta tv su Sportitalia (canale 60 DTT), con diretta streaming disponibile sull’app e sito ufficiale dell’emittente. Si può restare aggiornati sulla partita a partire da un’ora prima del fischio d’inizio quando saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori quindi dalle 20:30 al via la diretta.