Premier League – La presentazione della quattordicesima giornata

C’è il North London Derby tra Arsenal e Tottenham e quello tra Liverpool ed Everton mentre il Manchester City ospita il Bournemouth

LONDRA – Come ribadito più volte la Premier League potrebbe essere considerato il campionato più affascinante e combattuto degli altri quattro principali europei con ogni anno una sorpresa sempre diversa come il grandissimo Leicester di Ranieri capace di conquistare il titolo contro tutti i pronostici. Ma dall’anno scorso il City di Guardiola sembra essersi imposto tornando a vincere il titolo. Quest’anno con alcuni cambi in panchina tra cui l’arrivo di Sarri al Chelsea e Unai Emery all’Arsenal la lotta al titolo sembra più accesa e ne vedremo delle belle fino all’ultima giornata.

Nel weekend tocca alla quattordicesima con tantissime partite tutte da scoprire. Il City di Guardiola, stabile al primo posto, ospita il Bournemouth per cercare di allungare sul Liverpool che nel match di domenica pomeriggio ospiterà ad Anfield un Everton con un ottimo rendimento finora in campionato grazie alle sei vittorie conquistate su tredici partite.

Super derby tra Arsenal e Tottenham

Sempre nel pomeriggio di domenica assisteremo al derby di Londra tra Arsenal e Tottenham arrivato forse in uno dei momenti migliori per entrambe le squadre in quanto i gunners sono imbattuti in campionato da ben quattro mesi (ultima sconfitta il 18 agosto contro il Chelsea) e gli Spurs vengono da quattro vittorie consecutive di cui l’ultima sabato scorso contro il Chelsea di Sarri. Gara che vedrà l’assoluto equilibrio in campo e non tradirà le aspettative di un normale derby inglese. Servirà rialzare la testa e ripartire da subito per il Chelsea di Sarri dopo la sconfitta rimediata contro il Tottenham. Blues che all’ora di pranzo di domenica sfidano il Fulham del neo tecnico Ranieri capace di ottenere i primi tre punti al suo esordio contro il Southampton.

Una sconfitta e un pareggio nelle ultime due per lo United di Mourinho lontano già sette punti dalla zona europea. Red Devils che nel prossimo match saranno ospiti del Southampton ancora alla ricerca della seconda vittoria stagionale che manca da due mesi. Nell’anticipo di domani sera il Cardiff ancora stabile in penultima posizione ospiterà i Wolves dello stravagante Nuno Espírito Santo. Tre vittorie consecutive per il Newcastle di Benitez che al St James Park ospitano il West Ham di Manuel Pellegrini reduce da un pesante 4-0 arrivato contro il City.

Premier League: il quadro completo della quattordicesima giornata

30 novembre ore 21:00

Cardiff – Wolves

1 dicembre ore 16:00

Crystal Palace – Burnley

Huddersfield – Brighton

Leicester – Watford

Manchester City – Bournemouth

Newcastle – West Ham

Ore 18:30

Southampton – Manchester United

2 dicembre ore 13:00

Chelsea – Fulham

Ore 15:05

Arsenal – Tottenham

Ore 17:15

Liverpool – Everton

Classifica dopo tredici giornate: Manchester City 35, Liverpool 33, Tottenham 30, Chelsea 28, Arsenal 27, Everton 22, Manchester United 21, Bournemouth, Watford 20, Leicester 18, Wolves 16, Brighton 15, Newcastle, West Ham 12, Huddersfield 10, Crystal Palace, Burnley 9, Southampton, Cardiff, Fulham 8