Perugia – Pescara: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Perugia – Pescara: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

PERUGIA – Domenica 2 dicembre alle ore 21 si giocherà Perugia – Pescara, incontro valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la compagine umbra che è reduce dalla sconfitta di Benevento ed in classifica occupa la decima posizione con 17 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli abruzzesi che in classifica occupano il secondo posto con 23 punti e nell’ultimo turno non sono andati oltre il pareggio casalingo nel match contro l’Ascoli. A dirigere l’incontro del Curi sarà il signor Ghersini della sezione di Genova.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 2 dicembre alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

QUI PERUGIA – La formazione padrona di casa dovrebbe schierarsi col 4-3-1-2 con Gabriel in porta, pacchetto difensivo composto da Mazzocchi ed El Yamiq sulle fasce mentre nel mezzo Gyomber e Cremonesi. A centrocampo Bianco in cabina di regia con Kinglsey e Verre mezze ali mentre in attacco Dragomir a supporto del tandem offensivo formato da Vido e Melchiorri.

QUI PESCARA – Pillon dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Farelli in porta, pacchetto arretrato composto da Ciofani e Del Grosso sulle fasce mentre nel mezzo Perrotta e Gravillon. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Memushaj e Machin mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Marras, Mancuso e Antonucci.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Perugia – Pescara, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Perugia – Pescara

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Mazzocchi, Gyomber, Cremonesi, El Yamiq; Kingsley, Bianco, Verre; Dragomir; Vido, Melchiorri. Allenatore: Nesta

PESCARA (4-3-3): Farelli; Ciofani, Gravillon, Perrotta, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Marras, Mancuso, Antonucci. Allenatore: Pillon

STADIO: Renato Curi