Serie B, Perugia-Pescara: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Perugia – Pescara: incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21.

PERUGIA – Tra poco scenderanno in campo Perugia e Pescara nell’incontro valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per il Perugia con Verre a supporto del tandem offensivo composto da Mustacchio e Vido mentre il Pescara risponde col 4-3-3 con il tridente d’attacco formato da Marras, Mancuso e Crecco.

Le formazioni ufficiali di Perugia-Pescara

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Ngawa, Gyomber, El Yamiq, Cremonesi; Bordin, Dragomir, Dogo, Verre; Vido, Mustacchio. Allenatore: Nesta

PESCARA (4-3-3): Kastrati; Ciofani, Perrotta, Gravillon, Del Grosso, Melegoni, Brugman, Machin, Marras, Mancuso, Crecco. Allenatore: Pillon