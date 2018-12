Serie A, Chievo Verona – Lazio 1-1: il tabellino del match

Il tabellino del match Chievo – Lazio 1-1 il risultato finale, Immobile risponde a Pellissier nel match del Bentegodi.

VERONA – Termina 1-1 il match del Bentegodi tra Chievo e Lazio valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. I padroni di casa partono subito a mille e dopo venticinque minuti si portano in vantaggio grazie al gol del 39enne Pellissier. Nella ripresa, però, sale in cattedra la Lazio che acciuffa il pareggio con il solito Immobile, vicino alla doppietta personale pochi minuti più tardi. Nel finale a sfiorare il gol del vantaggio è il Chievo, ma Pellissier non riesce a ribadire in rete sull’ assist del giovane Kiyine.

Il tabellino di Chievo – Lazio 1-1

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Obi (74′ Kiyine); Birsa (71′ Djordjevic); Meggiorini (60′ Cacciatore), Pellissier. A disposizione: Semper, Caprile, Tanasijevic, Cacciatore, Cesar, Giaccherini, Rigoni, Barruchaga, Kiyine, Leris, Stepinski, Djordjevic. Allenatore: Di Carlo

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu (46′ Caicedo); Marusic (55′ Patric), Parolo, Badelj (82′ Berisha), Milinkovic, Lulic; Correa; Immobile. A disposizione: Proto, Lukaku, Luiz Felipe, Durmisi, Bastos, Caceres, Patric, Berisha, Murgia, Cataldi, Caicedo, Rossi. Allenatore: S.Inzaghi

Reti: 25′ Pellissier (C) 66′ Immobile (L)

Ammonizioni: Depaoli, Radovanovic, Rossettini, Cacciatore (C) Radu, Correa (L)

Espulsioni:

Recupero: 1′ pt, 5′ st.

Stadio: Bentegodi