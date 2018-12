Chievo – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Chievo – Lazio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 18

VERONA – Domenica 2 dicembre alle ore 18 andrà in scena Chievo – Lazio, incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione di Di Carlo che, nello scorso turno, ha pareggiato in casa del Napoli ed in classifica occupa l’ultima posizione con 0 punti (visti i tre di penalizzazione). Dall’altra parte, invece, c’è la squadra capitolina che è reduce dall’ininfluente sconfitta contro l’Apollon Limassol in Europa League. In campionato, invece, la squadra di Inzaghi viene dal pareggio casalingo col Milan ed in classifica occupa la quarta posizione con 23 punti.

QUI CHIEVO – Di Carlo potrebbe riproporre l’undici che ha fermato il Napoli al San Paolo. 4-3-2-1 con Sorrentino in porta, pacchetto difensivo composto da Cacciatore e Barba sulle fasce mentre nel mezzo Bani e Rossettini. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Obi ed Hetemah mezze ali mentre davanti Birsa e Meggiorini a supporto di Stepinski.

QUI LAZIO – Inzaghi farà affidamento al classico 3-5-1-1 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Wallace, Acerbi e Radu. A centrocampo Badelji in cabina di regia con Parolo e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Marusic e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Barba; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Meggiorini; Stepinski. Allenatore: Domenico Di Carlo.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, S. Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi