Perugia-Pescara 2-1, il tabellino: decisiva la rete di Gyomber

Il tabellino di Perugia-Pescara 2-1 il risultato finale, reti di Verre e Gyomber per i padroni di casa mentre agli ospiti non basta Melegoni.

PERUGIA – Nel match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B il Perugia batte il Pescara 2-1. Successo di fondamentale importanza per la compagine umbra che passa in vantaggio nel primo tempo con Verre e nel secondo tempo raddoppia con Gyomber. Nel mezzo il momentaneo pareggio della squadra di Pillon grazie al grandissimo gol di Melegoni. Nel finale chance clamorosa per gli abruzzesi che scivolano in terza posizione con 23 punti mentre il Perugia sale in settima con 20.

Perugia-Pescara 2-1: il tabellino del match

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Ngawa, Gyomber, El Yamiq, Cremonesi; Bordin (80′ Mazzocchi) , Dragomir, Dogo, Verre; Vido (86′ Bianchimano), Mustacchio (70′ Kouan). Allenatore: Nesta

PESCARA (4-3-3): Kastrati; Ciofani, Perrotta, Gravillon, Del Grosso, Melegoni, Brugman, Machin, Marras (82′ Monachello), Mancuso (82′ Del Sole), Crecco (69′ Cocco). Allenatore: Pillon

RETI: 42′ Verre (PER), 52′ Melegoni (PES), 64′ Gyomber (PER)

AMMONIZIONI: Bordin (PER)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Renato Curi