Riparte una nuova settimana di calcio con i posticipi nei principali campionati europei. Il quadro di lunedì 3 dicembre si è aperto con la partite della superliga argentina. Successo casalingo del River Plate sul Gimnasia. In gol Borre con una doppietta nel primo tempo quindi ci pensa Gomez ad accorciare le distanze e Moya nel finale fissa il punteggio sul 3-1. In Serie A e B due gare che concludono la 14ma giornata: Atalanta – Napoli con i partenopei chiamati a vincere per non perdere altro terreno dalla Juventus e Foggia – Venezia. Entrambi i match, in programma questa sera, si potranno seguire anche con la nostra webcronaca in diretta. Andiamo a vedere di seguito tutti i risultati aggiornati come sempre in tempo reale.

