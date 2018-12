Fantacalcio pagelle 14° giornata di andata del Campionato di Serie A 2018-2019. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

ROMA – La quattordicesima giornata del campionato di Serie A si apre con il pareggio tra Spal e Empoli. Gli estensi passano con gol di Krunic ma si fanno pareggiare da Caputo e rimontare da Krunic; una rete di Kurtic, autore di una doppietta, fissa il risultato sul 2-2. Continua la marcia della Juventus, che con le sue tredici vittorie e un pareggio, si mantiene saldamente in testa alla classifica. Stavolta la vittima di turno è la Fiorentina, che cade in casa sotto i gol di Bentancur, Chiellini e Cristiano Ronaldo, quest’ultimo su rigore. Diventano cosi 11 le lunghezze dal Napoli, in attesa di conoscere il risultato della Monday Night che i partenopei giocheranno in casa dell’Atalanta. Undici anche i punti che separano i bianconeri dall’Inter che all’Olimpico non va oltre il pareggio contro la Roma: due volte in vantaggio con Keita e Icardi, i nerazzurri si fanno raggiungere da Under e da Kolarov su rigore.



La Sampdoria, che non vinceva da cinque turni, batte il Bologna 4-1 con doppietta di Quagliarella e reti di Praett e di Gaston Ramirez; di Poli il gol dei rossoblu. Successo in rimonta del Milan contro il Parma: al gol iniziale di Inglese rispondono Cutrone e Kessie. Allo Stirpe termina in parità tra Frosinone e Cagliari: passano in vantaggio i ciociari con Cassata, pareggia i conti Farias. Reti inviolate tra Sassuolo e Udinese. Vince invece in rimonta il Torino contro un Genoa in dieci uomini per gran parte della gara a seguito dell’espulsione di Romulo: apre le marcature Kouame, rispondono Ansaldi e Belotti. La Lazio non va oltre l’1-1 a Verona contro il Chievo: al gol di Pelissier risponde Immobile.

Dove e quando trovare le pagelle della quattordicesima giornata di andata del Campionato di serie A 2018/2019

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 3 dicembre su www.fantacalcionews.com. Ricordiamo ai fantallenatori di Fantamagic che il calciomercato sarà riaperto da martedì 4 dicembre ore 21. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperte

