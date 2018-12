Fiorentina-Juventus 0-3, il tabellino: tutto facile per i bianconeri

Il tabellino di Fiorentina-Juventus 0-3 il risultato finale, tutto semplice per la compagine bianconera che sale a quota 40 punti.

FIRENZE – Nel match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A la Juventus vince 3-0 in casa della Fiorentina allungando ulteriormente in classifica. Tredicesimo successo in campionato per la formazione di Allegri che, nel primo tempo, sblocca la situazione con Bentancur e nel secondo tempo chiude i conti grazie ai gol di Chiellini e Ronaldo. Con questo successo la squadra bianconera sale a quota 40 punti in classifica mentre la Viola resta in decima posizione con 18 punti.

Fiorentina-Juventus 0-3: il tabellino della partita

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (65′ Pjaca), Veretout, Edimilson Fernandes; Gerson (81′ Thereau), Simeone, Chiesa. Allenatore: Pioli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Matuidi, Bentancur, Cuadrado (84′ Douglas Costa), Dybala, Mandzukic (88′ Kean), Ronaldo (80′ Bernardeschi). Allenatore: Allegri

RETI: 31′ Bentancur (J), 69′ Chiellini (J), 79′ Rig. Ronaldo (J)

AMMONIZIONI: Mandzukic, Bentancur, Ronaldo (J), Edmilson, Vitor Hugo, Milenkovic, Pezzella, Thereau, Veretout (F)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 2′ nel secondo tempo

STADIO: Artemio Franchi