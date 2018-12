Sampdoria – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – Bologna: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

GENOVA – Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena Sampdoria – Bologna, incontro valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione ligure che non sta attraversando un periodo roseo: nell’ultimo turno pareggio col Genoa per la squadra di Giampaolo che in classifica occupa la dodicesima posizione con 16 punti. Non se la passano meglio gli emiliana che, nell’ultimo turno, hanno pareggiato in casa contro la Fiorentina ed in classifica sono scivolati al terzultimo posto con 11 punti conquistati.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – La formazione ligure dovrebbe schierarsi col 4-3-1-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Murru sulle fasce mentre nel mezzo Tonelli e Andersen. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Praet e Linetty mezze ali mentre davanti Saponara a supporto del tandem offensivo composto da Quagliarella e Kownacki.

QUI BOLOGNA – Gli ospiti dovrebbero rispondere col 4-3-3 con Skorupski in porta, pacchetto difensivo formato da Calabresi e Mbaye sulle fasce mentre al centro Danilo ed Helander. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Poli e Dzemaili mezze ali mentre davanti trio d’attacco composto da Orsolini, Palacio e Santander.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Sampdoria – Bologna, valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma di DAZN.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Bologna

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Kownacki. Allenatore: Giampaolo

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Mbaye; Poli, Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Palacio, Santander. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Luigi Ferraris