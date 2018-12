Serie A, Sampdoria – Bologna: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Sampdoria – Bologna, match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A: calcio d’inizio alle ore 20:30.

GENOVA – Alle 20:30 avrà inizio il match tra Sampdoria e Bologna valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni, nei blucerchiati non recupera Defrel, che va comunque in panchina. Al suo posto ci sarà Caprari a supporto di Fabio Quagliarella. Dall’altra parte c’è la sorpresa Falcinelli, che partirà dal primo minuto al posto di Palacio nel tandem offensivo assieme a Santander.

Le formazioni ufficiali

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Svanberg, Krejci; Santander, Falcinelli. Allenatore: Filippo Inzaghi