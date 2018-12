Fiorentina – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Juventus: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

FIRENZE – Oggi pomeriggio alle ore 18 andrà in scena Fiorentina – Juventus, incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione toscana che viene dal pareggio di Bologna, il quinto consecutivo. In classifica decima posizione per gli uomini di Pioli che hanno raccolto 18 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i bianconeri che sono reduci dalla qualificazione agli ottavi di Champions League grazie alla vittoria sul Valencia. In campionato la compagine di Allegri viene dalla comoda vittoria casalinga contro la SPAL ed in classifica occupa saldamente la prima posizione con 37 punti, +8 sul Napoli.

La cronaca minuto per minuto

FIORENTINA-JUVENTUS IN DIRETTA

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Qualche dubbio per Pioli che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Lafont in porta, pacchetto arretrato composto da Vitor Hugo ed uno tra Pezzella e Ceccherini nel mezzo mentre sulle fasce Milenkovic e Biraghi. A centrocampo Veretout in regia con Fernandes e Benassi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Chiesa, Simeone e Gerson

QUI JUVENTUS – Allegri dovrebbe optare per il 4-3-1-2 con Szczesny tra i pali, pacchetto difensivo formato da Cancelo e Cuadrado sulle fasce mentre nel mezzo Bonucci e Chiellini. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Matuidi mezze ali mentre davanti Dybala alle spalle della coppia d’attacco formata da Ronaldo e Mandzukic.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky. Gli abbonati al servizio Sky Go potranno inoltre seguire il match in streaming su smartphone, tablet e PC.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Juventus

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Gerson. A disposizione: Dragowski, Ghidotti, Diks, Laurini, Ceccherini, Dabo, Hancko, Norgaard, Pjaca, Eysseric, Thereau, Vlahovic. Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Benatia, Barzagli, Spinazzola, Douglas Costa, Kean, Bernardeschi. Allenatore: Allegri.

STADIO: Artemio Franchi