Juventus – Valencia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Valencia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quinta giornata di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

TORINO – Martedì 27 novembre alle ore 21 andrà in scena Juventus – Valencia, incontro valido per la quinta giornata del Gruppo H di Champions League. Da una parte c’è la formazione bianconera che viene dalla comoda vittoria contro la SPAL ed in classifica è prima con 37 punti. La squadra di Allegri guida il raggruppamento con 9 punti, potrebbe bastare anche un pareggio per la qualificazione ma per confermare il primo posto c’è bisogno della vittoria. Dall’altra parte ci sono gli spagnoli che vengono dal successo casalingo contro il Rayo Vallecano mentre nel Gruppo H occupano la terza posizione con 5 punti. Un solo risultato disponibile per la formazione spagnola che deve vincere per giocarsi, poi, tutto nello scontro diretto col Manchester United.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 27 novembre alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

QUI JUVENTUS – Allegri potrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Cancelo e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Chiellini e Bonucci. A centrocampo Pjanic e Matuidi in regia con Cuadrado, Dybala e Mandzukic a supporto di Cristiano Ronaldo.

QUI VALENCIA – Gli ospiti potrebbero schierarsi col 4-4-2 con Neto tra i pali, pacchetto difensivo formato da Wass e Gaya sulle fasce mentre al centro Paulista e Diakhaby. A centrocampo Parejo e Kondogbia in cabina di regia con Soler e Guedes sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tandem offensivo formato da Rodrigo e Gameiro.

Le probabili formazioni di Juventus – Valencia

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Ronaldo. Allenatore: Allegri

VALENCIA (4-4-2): Neto; Wass, Paulista, Diakhaby, Gaya, Soler, Kondogbia, Parejo, Guedes, Rodrigo, Gameiro. Allenatore: Marcelino

STADIO: Allianz Stadium