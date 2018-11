Juventus-Valencia 1-0, il tabellino: decisivo Mandzukic

Il tabellino di Juventus-Valencia 1-0 il risultato finale, decide la rete di Mario Mandzukic per il successo della formazione bianconera.

TORINO – Nel match valido per la quinta giornata del Gruppo H la Juventus batte il Valencia 1-0 qualificandosi per gli ottavi di finale. Successo meritatissimo per la compagine di Allegri che trova il gol vittoria nella seconda frazione grazie a Mandzukic. Qualificazione ufficiale ma la prima posizione ancora no visto che il Manchester United, vittorioso nel finale contro lo Young Boys, è distante solo due punti. Ufficiale, invece, la terza posizione del Valencia che retrocede in Europa League.

Juventus-Valencia 1-0: il tabellino del match

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro (46′ Cuadrado); Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala (79′ Douglas Costa), Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Perin, Benatia, Douglas Costa, Barzagli, Cuadrado, Kean, Rugani. Allenatore: Allegri.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Coquelin, Dani Parejo, Kondogbia (72′ Soler), Gonçalo Guedes; Santi Mina (68′ Bathsuayi), Rodrigo (46′ Gameiro). A disposizione: Domenech, Murillo, Soler, Gameiro, Lato, Piccini, Batshuayi. Allenatore: Marcelino.

RETI: 59′ Mandzukic (J)

AMMONIZIONI: Bentancur, Cuadrado, Matuidi (J), Gaya, Kondogbia, Diakhaby, Guedes, Bathsuayi (V)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Allianz Stadium