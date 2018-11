Giornata di Champions League con due italiane in campo. Il quadro si è aperto con il successo Superliga del Lanus, si gioca anche la UEFA Youth League

Martedì 27 novembre nel segno della Champions League con le due italiane Juventus e Roma impegnate rispettivamente contro il Valencia e Real Madrid in casa. Ma non saranno gli unici big match del giorno. Infatti sempre in serata si disputano tra le altre Bayern Monaco – Benfica e Lione – Manchester City. Nella notte si è giocato in Superliga con il successo casalingo di misura del Lanus contro l’Independiente. Nel corso della giornata saranno diversi anche gli incontri della UEFA Youth League con le categorie Under19 in campo. Si giocherà anche la Championship inglese tutta nella serata. Andiamo a vedere nel dettaglio il quadro completo dei risultati che saranno aggiornati in tempo reale.

