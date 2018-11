Roma – Real Madrid: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Real Madrid: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per il Gruppo G di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

ROMA – Martedì 27 novembre alle ore 21 andrà in scena Roma – Real Madrid, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo G di Champions League. Sfida che vale il primato del raggruppamento anche se le due squadre non stanno attraversando un momento idilliaco. Da una parte c’è la formazione capitolina che viene dalla sconfitta di Udine ed in classifica occupa la settima posizione con 19 punti. Qualificazione agli ottavi, però, ad un passo per la squadra di Di Francesco che è prima con 9 punti. Stesso discorso per gli spagnoli che occupano il primo posto insieme alla Roma mentre in campionato sono reduci dal clamoroso tonfo in casa dell’Eibar.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Martedì 27 novembre alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

QUI ROMA – Di Francesco potrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 con Olsen in porta, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Kolarov sulle fasce mentre nel mezzo Manolas e Fazio. A centrocampo Cristante e Nzonzi in cabina di regia mentre davanti spazio ad Under, Pellegrin ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko.

QUI REAL MADRID – Gli spagnoli dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Courtois tra i pali, pacchetto arretrato composto da Carvajal e Marcelo sulle fasce mentre al centro Sergio Ramos e Varane. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Kroos e Modric mezze ali mentre davanti spazio al tridente formato da Isco, Benzema e Bale.

Le probabili formazioni di Roma – Real Madrid

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Benzema, Bale. Allenatore: Solari

STADIO: Olimpico di Roma