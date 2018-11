Champions League, Juventus-Valencia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Juventus-Valencia: incontro valido per la quinta giornata del Gruppo H di Champions League.

TORINO – Tra poco scenderanno in campo Juventus e Valencia nel match valevole per la quinta giornata del Gruppo H di Champions League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Juventus con Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo a formare il tridente mentre il Valencia risponde col 4-4-2 con Santi Mina e Rodrigo a comporre il tandem offensivo.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Valencia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disposizione:; Perin, Benatia, Douglas Costa, Barzagli, Cuadrado, Kean, Rugani. Allenatore: Allegri.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Coquelin, Dani Parejo, Kondogbia, Gonçalo Guedes; Santi Mina, Rodrigo. A disposizione: Domenech, Murillo, Soler, Gameiro, Lato, Piccini, Batshuayi. Allenatore: Marcelino.