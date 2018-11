River Plate-Boca Juniors: ecco quando e dove si giocherà il Superclasico

Terminata poco fa la riunione dei vertici della CONMEBOL con i presidenti delle due squadre, non si giocherà in Argentina.

ASUNCION – E’ terminata pochi minuti fa la tanto attesa riunione della CONMEBOL con i presidenti di River Plate e Boca Juniors. L’ organismo continentale di governo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio sudamericano ha ufficializzato, attraverso un comunicato, che la finale di ritorno di Copa Libertadores si giocherà tra sabato 8 e domenica 9 dicembre, con orario e luogo ancora da stabilire. La CONMEBOL, come si legge all’interno dello stesso comunicato, si occuperà dei costi di viaggio, ospedalieri, di alimentazione e trasferimento interno fino a 40 persone per delegazione. Nelle ultime ore, come confermato da una della massime autorità della polizia paraguaiana, sta prendendo corpo l’ipotesi di giocare proprio ad Asuncion la sfida di ritorno della massima competizione sudamericana. Nei prossimi giorni verranno ufficializzati data e luogo del match ma la cosa certa è che non si giocherà in Argentina.