Bundesliga 2018/2019 – Il resoconto della dodicesima giornata

Continua il periodo nero del Bayern Monaco, andato due volte in vantaggio e raggiunto sul finale dal Düsseldorf. Vince ancora il Borussia Dortmund di Favre.

MONACO – Dodicesima giornata di Bundesliga conclusasi ancora una volta con delle conferme . Tra queste il Borussia Dortmund che sembra davvero lanciato a vincere il titolo di campione di Germania grazie all’ennesima vittoria ( la nona stagionale) arrivata contro il Mainz che porta le firme di Piszczek e del solito Paco Alcacer, vera e propria sorpresa dei giallo-neri. Vittoria che permette di allungare ulteriormente in classifica a discapito del Bayern Monaco che non sa più vincere con due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare. Bavaresi che all’Allianz Arena sfidano il Fortuna Düsseldorf trovando per ben due volte il vantaggio e addirittura la terza rete nella ripresa. Ma la super prestazione di Dodi Lukebakio consente agli ospiti di trovare il pareggio proprio nei minuti finali con il rocambolesco risultato di 3-3. La posizione del tecnico Kovac adesso sembra essere davvero in bilico. Fondamentali saranno le prossime partite in Champions e campionato.

Norimberga travolto dallo Schalke

Era una partita importante per spostare le zone basse della classifica e la squadra di Domenico Tedesco ha risposto presente. Così lo Schalke ha letteralmente travolto con un tennistico 5-2 il Norimberga rimasto al quartultimo posto a meno uno dalla zona retrocessione. Pioggia di gol anche tra Hertha e Hoffenheim conclusasi con un pirotecnico 3-3 che proietta la squadra di Nagelsmann al quinto posto a meno uno dal Bayern. Cade il Lipsia che rimedia la sua seconda sconfitta stagionale per mano del Wolfsburg a cui basta la rete di Roussillon.

Continua l’inseguimento del Borussia Monchengladbach sul Dortmund. Puledri che al Borussia Park passano facilmente per 4-1 sull’Hannover rispondendo alla vittoria del Dortmund e portandosi a meno quattro dalla vetta. Dopo due sconfitte consecutive torna alla vittoria il Leverkusen nel posticipo del venerdì battendo per 2-0 lo Stoccarda che resta stabile in ultima posizione. Pareggio in extremis che arriva nei minuti finali per il Werder Brema contro il Friburgo.

Bundesliga 2018/2019 – I risultati della dodicesima giornata

23 novembre ore 20:30

Bayer Leverkusen- Stoccarda 2-0

24 novembre ore 15:30

Wolfsburg- RB Lipsia 1-0

Magonza-Borussia Dortmund 1-2

Hertha- Hoffenheim 3-3

Bayern Monaco- Fortuna Düsseldorf 3-3

Augusta- Eintracht Francoforte 1-3

Ore 18:30

Schalke- Norimberga 5-2

25 novembre ore 15:30

Friburgo- Werder Brema 1-1

Ore 18:00

Borussia Monchengladbach- Hannover 4-1

Classifica aggiornata dopo dodici giornate: Borussia Dortmund 30, Borussia Monchengladbach 26, Eintracht Francoforte 23, RB Lipsia 22, Bayern Monaco 21, Hoffenheim 20, Werder Brema 18, Hertha Berlino 17, Wolfsburg, Magonza 15, Friburgo, Bayer Leverkusen 14, Augusta,Schalke 13, Norimberga 10, Hannover, Fortuna Düsseldorf 9, Stoccarda 8