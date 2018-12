Atalanta – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Napoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quattordicesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

BERGAMO – Lunedì 3 dicembre alle ore 20.30 andrà in scena Atalanta – Napoli, incontro valevole per il posticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine orobica che viene dalla sconfitta di Empoli ed in classifica occupa la nona posizione con 18 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli uomini di Ancelotti che sono reduci dal successo in Champions League contro la Stella Rossa. In campionato i partenopei vengono dal pareggio casalingo contro il Chievo ed in classifica occupano la seconda posizione con 29 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Lunedì 3 dicembre alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca in diretta.

QUI ATALANTA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Berisha in porta, pacchetto difensivo composto da Mancini, Palomino e Masiello. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio ad Hateboer e Gosens. In attacco Rigoni e Gomez alle spalle di Zapata.

QUI NAPOLI – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Ospina tra i pali, reparto arretrato composto da Hysaj e Mario Rui sulle corsie esterne mentre al centro Maskimovic e Koulibaly. A centrocampo Allan ed Hamsik in regia mentre sulle fasce spazio a Callejon e Fabian Ruiz. In attacco tandem offensivo composto da Mertens e Insigne.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky. Inoltre, per chi ha un abbonamento, il match sarà fruibile in streaming grazie al servizio Sky Go.

Le probabili formazioni di Atalanta – Napoli

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Rigoni, Gomez; Duvan. A disposizione: Gollini, Rossi, Djimsiti, Toloi, Bettella, Adnan, Castagne, Valzania, Pessina, Reca, Pasalic, Tumminello. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian; Mertens, Insigne. A disposizione: Karnezis, Meret, Malcuit, Luperto, Albiol, Ghoulam, Diawara, Rog, Zielinski, Ounas, Milik. Allenatore: Ancelotti.

STADIO: Atleti Azzurri D’Italia