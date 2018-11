Napoli – Stella Rossa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Stella Rossa: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quinta giornata della Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

NAPOLI – Mercoledì 28 novembre alle ore 21 andrà in scena Napoli – Stella Rossa, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo C di Champions League. Da una parte c’è la formazione partenopea che, in campionato, viene dal pareggio casalingo contro il Chievo ed in classifica occupa la seconda posizione con 29 punti. In Champions, invece, la squadra di Ancelotti è prima, insieme al Liverpool, con 6 punti ed è reduce dal pareggio contro il PSG. Dall’altra parte ci sono i serbi che, contro ogni pronostico, sono ampiamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale: ultima posizione con 4 punti, meno due dalla vetta per la Stella Rossa che, in Champions, viene dalla clamorosa vittoria casalinga contro il Liverpool.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 28 novembre alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

QUI NAPOLI – Ancelotti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-4-2 con Ospina tra i pali, pacchetto difensivo composto da Hysaj e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Albiol e Koulibaly. A centrocampo Allan e Hamsik in cabina di regia con Zielinski e Callejon sulle fasce mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Mertens e Insigne.

QUI STELLA ROSSA – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Borjan tra i pali, reparto arretrato formato da Stojkovic e Rodic sulle fasce mentre al centro Savic e Degenek. A centrocampo Krstisic e Jovancic in cabina di regia mentre davanti El Fardou, Srnic e Marin a supporto dell’unica punta Pavkov.

Le probabili formazioni di Napoli – Stella Rossa

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski Allan, Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Ancelotti

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Krstcic, Jovancic; El Fardou, Srnic, Marin; Pavkov. Allenatore: Milojevic

STADIO: San Paolo