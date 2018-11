Champions League, PSG – Liverpool 2-1: il tabellino del match

Il tabellino del match PSG – Liverpool 2-1 il risultato finale, Bernat e Neymar portano i parigini ad un passo dagli ottavi di finale.

PARIGI – Il Paris Saint-Germain si aggiudica i tre punti nel fondamentale match contro il Liverpool valevole per il quinto turno del girone C di UEFA Champions League. I parigini hanno la meglio per 2-1 grazie ai goal di Bernat e di Neymar, mentre per gli inglesi è Milner, su calcio di rigore, a segnare il goal della speranza. Ai parigini bastano i tre punti nell’abbordabilissima sfida con la Stella Rossa per raggiungere gli ottavi di finale. Più critica la situazione dei Reds che per passare dovrebbero vincere ad Anfield contro il Napoli di Ancelotti con almeno due gol di scarto.

Il tabellino di PSG – Liverpool

PSG (4-2-3-1): Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembé, Bernat; Verratti, Marquinhos, Di Maria (20′ st Dani Alves); Mbappé (38′ st Rabiot), Cavani (20′ st Chupo Moting), Neymar. Allenatore: Tuchel

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner (32′ st Shaqiri), Henderson, Wijnaldum (21′ st Keita); Salah, Firmino (25′ st Sturridge), Mané. Allenatore: Klopp

Reti: 13′ Bernat, 36′ Neymar (P); 46′ Milner (L)

Ammonizioni: Verratti, Neymar (P) Wijnaldum, Gomez, Robertson, Keita (L)

Recupero: 2′ pt; 5′ st.

Stadio: Parc Des Princes