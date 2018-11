Champions League, Porto – Schalke 3-1: il tabellino del match

Il tabellino del match Porto – Schalke 3-1 il risultato finale, i Dragoes ottengono il primo posto nel girone D di UEFA Champions League.

PORTO – Termina con il risultato di 3-1 il match tra Porto e Schalke 04 valevole per il quinto turno del girone D di UEFA Champions League. Tre punti fondamentali per i portoghesi che, con una giornata d’anticipo, staccano il pass per gli ottavi di finale da prima nel girone, riservandosi quindi la possibilità di pescare un avversario alla propria portata il prossimo 17 dicembre a Nyon. Sorride a metà anche lo Schalke, che esce sconfitto dall’Estadio do Dragao ma passano da seconda per via della vittoria della Lokomotiv Mosca sul Galatasaray.

Il tabellino di Porto – Schalke 3-1

Porto (4-3-3): Casillas; Telles, Felipe, Eder Militão, Maxi Pereira; Oliver Torres, Danilo Pereira, Héctor Herrera (86′ Hernani); Corona (79′ Otavio), Maréga, Brahimi (74′ Adrian Lopez). Allenatore: Sérgio Conceição.

Schalke 04 (4-2-3-1): Fährmann; Caligiuri (62′ Schöpf), Naldo, Nastasic, Mendyl; Stambouli (71′ Rudy), Mascarell; Skrzybski(46′ Harit), Bentaleb, Konoplyanka; Di Santo. Allenatore: Tedesco.

Reti: 52′ Eder Militão, 55′ Corona, 94′ Marega (P); 89′ rig. Bentaleb (S)

Ammonizioni: Mascarell, Rudy (S); Corona (P).

Recupero: 1′ pt; 4′ st.

Stadio: Estadio do Dragao