Napoli-Stella Rossa 3-1, il tabellino: doppietta di Mertens

Il tabellino di Napoli-Stella Rossa 3-1 il risultato finale, doppietta di Mertens e gol di Hamsik per la formazione partenopea.

NAPOLI – Nel match valevole per la quinta giornata del Gruppo C di Champions League il Napoli batte 3-1 la Stella Rossa facendo un ulteriore passo in avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale. Successo strameritato per la formazione di Ancelotti che nella prima frazione chiude già i conti con Hamsik e Mertens. Nella ripresa c’è spazio per la rete del belga e quella della bandiera di Ben. Con questo successo, dunque, i partenopei salgono al primo posto solitario con 9 punti, tra due settimane la trasferta di Liverpool con due risultati su tre a disposizione complice la sconfitta degli inglesi a Parigi.

Napoli-Stella Rossa 3-1: il tabellino del match

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol (46′ Hysaj), Koulibaly, Mario Rui; Callejon (86′ Rog), Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne (77′ Zielinski). Allenatore: Ancelotti

STELLA ROSSA (4-2-3-1):Borjan; Gobeljic, Degenek, Babic, Rodic; Krsticic, Srnic (64′ Jovancic), Simic (79′ Ebecilio) Ben, Marin; Stoiljkovic (46′ Joveljic). Allenatore: Milojevic

RETI: 11′ Hamsik (N), 33′ Mertens (N), 52′ Mertens (N), 57′ Ben (S)

AMMONIZIONI: Krstisic (S), Hysaj (N)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: San Paolo