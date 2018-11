Champions League, Napoli-Stella Rossa: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Napoli-Stella Rossa: incontro valevole per la quinta giornata di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21.

NAPOLI – Tra poco scenderanno in campo Napoli e Stella Rossa nel match valevole per la quinta giornata delle fase a gironi di Champions League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Napoli con Mertens e Insigne a comporre il tandem offensivo mentre la Stella Rossa risponde col 4-2-3-1 con Srnic, Ben e Marin alle spalle di Stoiljkovic.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Stella Rossa

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne. Allenatore: Ancelotti

STELLA ROSSA (4-2-3-1):Borjan; Gobeljic, Degenek, Babic, Rodic; Krsticic, Jovicic; Srnic, Ben, Marin; Stoiljkovic. Allenatore: Milojevic