Confermato in difesa Asamoah, Nainggolan a supporto di Icardi con Perisic e Politano

LONDRA – Fra meno di un’ora Tottenham – Inter, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo B di Champions League. La vittoria della squadra inglese contro il Chelsea nell’ultimo turno di campionato ha dato grande entusiasmo nell’ambiente. Fiducioso il centrocampista Winks che ha dichiarato: “Ci sono due partite molto, molto difficili (Inter in casa e Barcellona fuori), ma abbiamo dimostrato la scorsa stagione contro il Real Madrid, la qualità che abbiamo e se ci esibiamo al meglio, siamo più che capaci di qualificarci”.

Dall’altra parte ci sono i nerazzurri che, reduci dal brillante successo casalingo contro il Frosinone, ha cancellato la brutta prestazione di Bergamo. Proprio la sfida dell’andata contro gli inglesi è stato il crocevia per l’inversione di marcia che la squadra di Spalletti è chiamata a mantenere per portare a casa la qualificazione e perchè no posizioni migliori in campionato dove si trova a ridosso del Napoli, secondo in classifica.

Sguardo agli 11 scelti dai due tecnici con Pochettino che conferma Vertonghen al centro della difesa nonostante non sia nelle migliori condizioni fisiche. Rispetto alla vigilia c’è Winks sulla mediana preferito a Dier mentre in avanti Lamela la spunta su Eriksen. Spalletti si affida a de Vrij e Skriniar al centro della difesa mentre come esterni, assente Vrsaljko, giocano D’Ambrosio e Asamoah; sulla mediana c’è Vecino con Brozovic mentre in avanti con Icardi ci sarà Nainggolan con Politano – Perisic esterni.

Fischio d’inizio alle ore 21, match che si potrà seguire nella webcronaca in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Tottenham – Inter

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Winks, Sissoko; Lamela, Alli, Lucas; Kane. A disposizione: Gazzaniga, Walker-Peters, Rose, Dier, Eriksen, Son, Llorente. Allenatore: Mauricio Pochettino.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozović; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Miranda, Ranocchia, Borja Valero, Candreva, Keita Baldé, Martinez. Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: Cuneyt Cakir (TUR)

Stadio: Wembley