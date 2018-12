Serie A, Atalanta-Napoli: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli: incontro valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30.

BERGAMO – Tra poco scenderanno in campo Atalanta e Napoli nel match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-1-2 per l’Atalanta con Gomez alle spalle di Rigoni e Zapata mentre il Napoli risponde col 4-4-2 con Insigne e Mertens a formare il tandem d’attacco.

Le formazioni ufficiali di Atalanta – Napoli

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Rigoni, Zapata. Allenatore: Gasperini

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Mertens. Allenatore: Ancelotti