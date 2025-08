Galatasaray-Lazio: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Galatasaray-Lazio di Sabato 2 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming l’amichevole

ISTANBUL La Lazio torna in campo oggi, sabato 2 agosto 2025 alle ore 20:00, per affrontare il Galatasaray al Rams Park di Istanbul, in una delle amichevoli più impegnative del ritiro estivo. Dopo i test contro Avellino, Fenerbahce e la Primavera, la squadra di Maurizio Sarri si misura con un avversario di grande prestigio, spinto dall’entusiasmo per il ritorno di Victor Osimhen, accolto in Turchia dopo una lunga trattativa con il Napoli.

Per Sarri sarà un’occasione cruciale per valutare la condizione fisica e tattica dei suoi, in vista dell’esordio in campionato contro il Como di Cesc Fabregas, previsto per il 24 agosto. Il calendario delle amichevoli proseguirà con le sfide contro il Burnley dell’ex Tchaouna e l’Atromitos, a otto giorni dal debutto ufficiale.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA GALATASARAY-LAZIO]

GALATASARAY (TUR):. A disposizione:



LAZIO (ITA):. A disposizione:



Reti:



I convocati della Lazio

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel, Renzetti;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli, Ruggeri;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Pinelli, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GALATASARAY – Buruk dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Günay Güvenç in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Kaan Ayhan e Sánchez in porta e sulle fasce da Frankowski e Eren. In mediana Kutlu e Lemina. Tra le linee Yilmaz, di supporto all’unica punta Kutucu. Ai lati

COME ARRIVA LA LAZIO – Sarri dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3 con provedel tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Gila e Postvgaarrd e sulle fasce da Marusic e Tavares. In mezzo al campo Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru. Tridente offensivo composto da Noslin, Castellanos e Pedro.

Probabile formazione di Galatasaray-Lazio

GALATASARAY (4-2-3-1): Günay Güvenç; Frankowski, Kaan Ayhan, Sánchez, Eren; Kutlu, Lemina; Sallai, Yılmaz, Jakobs; Kutucu. Allenatore: Okan Buruk.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Hysaj, Provstgaard, Gila, Tavares; Rovella, Vecino, Dele-Bashiru; Zaccagni, Castellanos, Pedro. Allenatore: Sarri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta: