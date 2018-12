Sassuolo – Udinese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sassuolo – Udinese: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

REGGIO EMILIA – Domenica 2 dicembre alle ore 15 andrà in scena Sassuolo – Udinese, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione emiliana che sta vivendo un periodo di leggera flessione: nell’ultimo turno sconfitta in casa del Parma per la squadra di De Zerbi che, comunque, occupa l’ottava posizione con 19 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i friulani che sono tornati a vincere grazie al successo di misura contro la Roma. Ottimo esordio per Nicola con i bianconeri che adesso occupano la sedicesima posizione con 12 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 2 dicembre alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

QUI SASSUOLO – Qualche dubbio in attacco per l’ex allenatore del Benevento che dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-3 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Marlon, Magnani e Ferrari. A centrocampo Magnanelli e Duncan in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Lirola e Rogerio. In attacco tridente composto da Berardi, Babacar ed uno tra Di Francesco e Djuricic.

QUI UDINESE – Pochi dubbi, invece, per Nicola che dovrebbe schierare la sua squadra col 3-5-2 con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da Larsen, Ekong e Nuytinck. A centrocampo Behrami in cabina di regia con Fofana e Mandragora mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Ter Avest e Pezzella. In attacco tandem composto da De Paul e Pussetto.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Udinese

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, G. Ferrari; Lirola, Duncan, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Babacar, Di Francesco/Djuricic. Allenatore: De Zerbi.

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, Pezzella; De Paul; Pussetto. Allenatore: Nicola.

STADIO: Mapei Stadium