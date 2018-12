Torino – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta Torino – Genoa: presentazione della partita, precedenti, probabili formazioni; cronaca e risultato in tempo reale della sfida in programma domenica 2 dicembre dalle ore 15

TORINO – Domenica 2 dicembre allo stadio Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Genoa, incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Fischio di inizio previsto per le ore 15. La squadra granata è reduce dal pareggio per 0-0 ottenuto sul campo del Cagliari e in classifica sono decimi con 18 punti. Tre lunghezze in meno per il Grifone, che nel posticipo serale di domenica scorsa ha concluso sul risultato di 1-1 il derby contro la Sampdoria.

Cronaca minuto per minuto

Domenica 2 dicembre dalle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

QUI TORINO – Nessun squalificato per Mazzarri che dovrà soltanto valutare le condizioni di Aina e scegliere chi mandare in campo tra Djidji e Moretti, tra Baselli e Soriano e tra Ansaldi e Aina con i primi nomi indicati nei rispettivi dualismi al momento in vantaggio. Probabile il modulo 3-4-1-2 con Sirigu in porta e difesa composta da Izzo, N’Koulou e Djidji. In mezzo al campo Rincon e Meitè; sulle corsie De Lorenzi e Ansaldi. Sulla trequarti Baselli, di supporto alla coppia d’attacco formata da Iago Falque e Belotti.

QUI GENOA – Infermeria al momento vuota per Juric che dovrà soltanto valutare le condizioni di Spolli. I dubbi di formazione riguardano le scelte tra Hiljemark e Pereira e tra Sandro e Veloso. Al momento i nomi indicati per primi nei rispettivi ballottaggi sarebbero preferiti. Probabile l’ormai tradizionale modulo 3-5-2 con Radu in porta e difesa a tre composta da Biraschi, Romero e Criscito. In mezzo al campo Hiljemark, Sandro e Bessa; sulle fasce Romulo e Lazovic. Davanti Kouame e da Piatek.

L’arbitro

La gara è stata affidata a Maurizio Mariani, esponente della della sezione di Aprilia che vanta 60 partite dirette in Serie A, 289 cartellini gialli, 18 cartellini rossi e 21 rigori fischiati. Tredici precedenti con il Genoa (9 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte),tre con il Genoa (una vittorie, un pareggio e una sconfitta). Carbone e Santoro saranno gli assistenti, con Massimi come quarto uomo. I responsabili del Var saranno La Penna e Fiorito.

Statistiche e precedenti

Le due compagini si sono affrontate in Serie A, a Torino, 55 volte con il bilancio di 32 vittorie per i granata, 17 pareggi e 6 affermazioni dei rossoblu. L’ultima volta accadde il 30 dicembre 2017 quando finì a reti inviolate.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Torino – Genoa potrà essere seguita su Sky Sport.

Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 14.15. Poi, a partire dalle ore 15 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Baselli; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Aina, Moretti, Bremer, Lyanco, Soriano, Lukic, Berenguer, Parigini, Edera, Zaza, Damascan. Allenatore: Mazzarri.

GENOA (3-5-2): Radu, Biraschi, Romero, Criscito, Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic, Kouamè, Piatek. A disposizione: Marchetti, Gunter, Lisandro Lopez, Lakicevic, Pereira P, Miguel Veloso, Mazzitelli, Omeonga, Lapadula, Favilli, Pandev, Medeiros. Allenatore: Juric.