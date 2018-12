Bundesliga, presentazione della 14° giornata

Nella 14° giornata di Bundesliga il Dortmund capolista sfida lo Schalke 04 nel Riverderby, il M’Gladbach sarà impegnato con lo Stoccarda

Nel prossimo weekend andrà in scena la 14esima giornata di Bundesliga. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le nove partite del massimo campionato tedesco. Ad aprire il turno sarà la gara tra Werder Brema e Fortuna Dusseldorf che si sfideranno alle 20.30. Se per i primi la situazione in classifica è tranquilla, per i secondi i 9 punti raccolti fino ad ora fanno sì che i bianco-rossi occupino l’ultima posizione. Sabato andrà in scena il Riverderby ovvero la sfida che vede contrapposte Schalke 04 – e Borussia Dortmund, i nerogialli sono ancora imbattuti e vogliono allungare sulle inseguitrici. Il Lipsia farà visita al Friburgo per restare nelle primissime posizioni, il Friburgo invece cercherà i tre punti per distanziarsi dalla zona calda del campionato. Sfida delicata tra Leverkusen e Augsburg: le due squadre si trovano nella metà bassa della classifica con, rispettivamente, 2 e 4 punti sulla zona salvezza. Il Bayern Monaco, attardato rispetto agli scorsi anni, occupa la quarta posizione e sabato alle 15.30 riceverà all’Allianz Arena il Norimberga, che è impegnato nella lotta salvezza con 11 punti. Sfida interessante tra Herta Berlino e Eintracht per la zona europea: la squadra che giovedì prossimo se la vedrà con la Lazio occupa la quinta posizione con 23 punti, invece la squadra della capitale tedesca si trova in settima con 20. L’Hannover, ultimo a parimerito con il Fortuna Dusseldorf, sarà ospite del Mainz che staziona in decima posizione. Il Borussia M’Gladbach,secondo in classifica, cercherà di rimanere in scia del Dortmund nel posticipo di Domenica 9 alle ore 18 nella sfida che lo vedrà contrapposto allo Stoccarda.

Bundesliga, 14° giornata

Venerdì 7 dicembre

20.30

Werder Brema – Fortuna Dusseldorf

Sabato 8 dicembre

15.30

Schalke 04 – Borussia Dortmund

Friburgo – Lipisa

Leverkusen – Augsburg

Bayern Monaco – Norimberga

Wolfsburg – Hoffenheim

Herta Berlino – Eintracht

Mainz – Hannover

Borussia M’gladbach – Stoccarda

CLASSIFICA: Borussia Dortmund 33, Borussia Monchengladbach 26, RB Lipsia 25, Bayern Monaco 24, Eintracht Francoforte 23, Hoffenheim 21, Hertha Berlino 20, Wolfsburg, Werder Brema, Magonza 18, Bayer Leverkusen 15, Schalke, Friburgo 14, Augsburg 13, Norimberga, Stoccarda 11, Hannover, Fortuna Düsseldorf 9.