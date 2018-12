Risultati calcio live 7 dicembre 2018

Giornata di anticipi in Serie A e B italiana con Juve – Inter in primo piano, assaggio di campionato in mezza Europa

TORINO – Gustoso anticipo della quindicesima giornata di Serie A italiana con un classico, Juventus – Inter. Sara’ questo il risultato piu’ seguito di venerdi’ 7 dicembre. Questa partita cosi’ come Pescara – Carpi si potra’ seguire in diretta anche con la nostra webcronaca. Ma anticipi di giornata ci saranno un po’ in tutti I principali campionati europei dalla Ligue 1 alla Liga, dalla Bundesliga ai campionati inglesi. Passando ai risultati gia’ maturati nella notte partiamo con la Coppa Argentina e il successo ai rigori per il Rosario contro il Gimnasia. Nei tempi regolamentari infatti si era chiuso sull’1-1 frutto della rete di Faravelli nella ripresa che risponde a quella di Zampedri nel primo tempo. In Bolivia due successi roboanti per Ssn Jose in trasferta e Oriente Petrolero tra le mura amiche. In Messico si conclude sul pareggio la sfida dell’U.N.A.M. contro Club America mentre Lima ha la meglio del Melgar nel campionato peruviano dopo I calci di rigore. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutti I risultati di questa giornata con aggiornamenti costanti.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

