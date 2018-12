Pescara – Carpi: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Pescara – Carpi: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

PESCARA – Venerdì 7 dicembre alle ore 21 andrà in scena Pescara – Carpi, incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Da una parte c’è la formazione abruzzese che non sta attraversando un periodo roseo come dimostrano le due sconfitte consecutive in trasferta ed il pareggio casalingo contro l’Ascoli. La squadra di Pillon è scivolata in terza posizione in classifica, insieme al Cittadella, con 23 punti. Dall’altra parte c’è la squadra emiliana che viene dalla sconfitta casalinga contro il Lecce ed in classifica occupa la terzultima posizione con 10 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Venerdì 7 dicembre alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

QUI PESCARA – La formazione abruzzese dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Kastrati in porta, pacchetto difensivo composto da Ciofani e Del Grosso sulle fasce mentre nel mezzo Perrotta e Gravillon. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Memushaj e Machin mezze ali mentre in attacco Del Sole, Mancuso e Marras a formare il tridente d’attacco.

QUI CARPI – La compagine emiliana dovrebbe schierarsi col 4-4-2 con Serraiocco in porta, pacchetto difensivo composto da Pachonik e Pezzi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Suagher e Poli. A centrocampo Concas e Di Noia in cabina di regia mentre sulle fasce spazio a Jelenic e Pasciuti. In attacco tandem offensivo composto da Arrighini e Piscitella.

Dove vederla in TV e in streaming

Pescara – Carpi, incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta su DAZN e sul RAI SPORT.

Le probabili formazioni di Pescara – Carpi

PESCARA (4-3-3): Kastrati; Ciofani, Gravillon, Perrotta, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Del Sole, Mancuso, Marras. Allenatore: Pillon

CARPI (4-4-2): Serraiocco; Pachonik, Suagher, Poli, Pezzi; Jelenic, Concas, Di Noia, Pasciuti; Arrighini, Piscitella. Allenatore: Castori

STADIO: Adriatico