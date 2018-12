Torino – Sudtirol: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Torino – Sudtirol: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per il quarto turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.45

TORINO – Giovedì 6 dicembre alle ore 20.45 andrà in scena Torino – Sudtirol, incontro valevole per il quarto turno di Coppa Italia. Da una parte c’è la compagine granata che è reduce dalla vittoria casalinga contro il Genoa ed in classifica occupa la sesta posizione con 21 conquistati. Dall’altra parte, invece, ci sono gli ospiti che sono reduci dal pareggio casalingo contro il Pordenone e nella classifica del Girone B di Serie C occupano la nona posizione con 19 punti.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 6 dicembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la webcronaca della partita.

QUI TORINO – La compagine Granata dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Bremer, N’Koulou e Djidji. A centrocampo Rincon e Meité in cabina di regia con Parigini e Ansaldi sulle corsie esterne mentre davanti Soriano a supporto del tandem offensivo composto da Iago Falque e Zaza.

QUI SUDTIROL – Gli altoatesini dovrebbero rispondere con un modulo speculare: Offredi in porta, pacchetto arretrato composto da Vinetot, Casale e Ierardi. A centrocampo Morosini e Fink in regia con Tait e De Rose sulle fasce mentre davanti Fabbri alle spalle della coppia offensiva formata da Turchetta e De Cenco.

Le probabili formazioni di Torino – Sudtirol

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Bremer, N’Koulou, Djidji; Parigini, Meitè, Rincon, Ansaldi; Soriano; Iago Falque, Zaza. Allenatore: Mazzarri

SUDTIROL (3-4-1-2): Offredi; Vinetot, Casale, Ierardi; Tait, Morosini, Fink, De Rose, Fabbri; Turchetta, De Cenco. Allenatore: Zanetti

STADIO: Olimpico – Grande Torino