Padova – Viterbese 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Padova – Viterbese del Mercoledì 24 novembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Coppa Italia Serie C – Quarti di finale

PADOVA – Mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 15:00 si affronteranno Padova – Viterbese per la giornata del campionato Coppa Italia Serie C – Quarti di finale. Sarà l’arbitro Filippo Giaccaglia di Jesi a dover dirigere questo incontro che si disputerà presso lo stadio Stadio Euganeo. Lo stesso sarà coadiuvato da Giorgio Lazzaroni di Udine e Luca Landoni di Milano mentre il quarto ufficiale sarà Michele Delrio di Reggio Emilia. Il Padova, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 3 vinte, 1 pareggiate e 1 perse; ha realizzato 8 gol e subito 4. Il bilancio della Viterbese é invece di 2 vinte, 1 pareggiate e 2 perse nelle ultime 5; 8 reti fatte e 8 subite. Su questo sito rimarrete aggiornati su tutto ciò che riguarda il match: dalle formazioni ufficiali fino al racconto minuto per minuto dalle ore 15:00, con la consueta diretta testuale.

Sintesi e tabellino della partita

PRIMO TEMPO

Primo squillo per la squadra di casa al 9′ minuto con un bolide dal limite dell’area di Vasic in posizione centrale ma Bisogno di mette i pugni. Due minuti più tardi palla gol per Della Latta che sugli sviluppi di un corner dalla destra colpisce di testa a centro area ma sfera che termina a lato. All’11 vantaggio del Padova: su palla recuperata sulla trequarti filtrante perfetto per Biasci, cecchino in area con un rasoterra che si infila alla sinistra di Bisogno. Al 25′ diagonale di Nicastro in area ma rasoterra che esce sul fondo. Dalla distanza alla mezz’ora ci prova Volpicelli ma non inquadra lo specchio della porta. Settembrini strepitoso su Bifulco al 44′: su cross basso dal fondo controllo e conclusione da due passi per il giocatore, reattivo il portiere. Senza recupero si chiude il primo tempo con il vantaggio per 1-0 del Padova.

SECONDO TEMPO

Si riparte con il secondo tempo, nessun cambio nell’intervallo.

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PADOVA: Biasci T., Bifulco A., Della L. S., Gasbarro A., Germano U., Kirwan N., Monaco S., Nicastro F., Settembrini A., Vannucchi G. (Portiere), Vasic A.. A disposizione: Ajeti Ar., Bacci J., Busellato M., Cabianca F., Chirico C., Cisse K., Curcio F., Donnarumma A. (Portiere), Jelenic E., Pelagatti C., Ronaldo, Santini C.



VITERBESE: Adopo M., Bisogno L. (Portiere), D'Ambrosio D., Foglia F., Fracassini M. (dal 1' st Pavlev D.), Megelaitis L., Murilo, Ricchi N., Simonelli M., van der Velden J., Volpicelli E.. A disposizione: Calcagni R., Daga R. (Portiere), D'Uffizi S., Ferramisco G., Hyka E., Iuliano A., Marenco F., Natale R., Pavlev D., Spolverini, Tassi E., Urso O.



Reti: al 11' pt Biasci T. (Padova).

Biasci T., Bifulco A., Della L. S., Gasbarro A., Germano U., Kirwan N., Monaco S., Nicastro F., Settembrini A., Vannucchi G. (Portiere), Vasic A..Ajeti Ar., Bacci J., Busellato M., Cabianca F., Chirico C., Cisse K., Curcio F., Donnarumma A. (Portiere), Jelenic E., Pelagatti C., Ronaldo, Santini C.Adopo M., Bisogno L. (Portiere), D'Ambrosio D., Foglia F., Fracassini M. (dal 1' st Pavlev D.), Megelaitis L., Murilo, Ricchi N., Simonelli M., van der Velden J., Volpicelli E..Calcagni R., Daga R. (Portiere), D'Uffizi S., Ferramisco G., Hyka E., Iuliano A., Marenco F., Natale R., Pavlev D., Spolverini, Tassi E., Urso O.al 11' pt Biasci T. (Padova).

Formazioni ufficiali

PADOVA: Vannucchi, Gasbarro, Della Latta, Germano, Biasci, Vasic, Nicastro, Settembrini, Kirwan, Bifulco, Monaco. A disposizione: Donnarumma, Pelagatti, Santini, Ronaldo, Jelenic, Cissè, Ajeti, Bacci, Curcio, Busellato, Chirico’, Cabianca. Allenatore: Pavanel

VITERBESE: Bisogno, Fracassini, Volpicelli, Adopo, Simonelli, Murilo, D’Ambrosio, Ricchi, Foglia, Van der Valden, Megelaitis. A disposizione: Daga, Uros, Iuliano Ongilio, D’uffizi, Pavlev, Calcagni, Natale, Spolverini, Ferramisco, Marenco, Hyka, Tassi. Allenatore: Punzi

I convocati in casa Padova

PORTIERI: 22 Donnarumma, 30 Fortin, 1 Vannucchi

DIFENSORI: 15 Ajeti, 35 Cabianca, 27 Curcio, 4 Gasbarro, 8 Germano, 26 Kirwan, 29 Monaco, 6 Pelagatti

CENTROCAMPISTI: 16 Bacci, 31 Busellato, 5 Della Latta, 11 Jelenic, 10 Ronaldo, 21 Settembrini, 14 Vasic

ATTACCANTI: 9 Biasci, 28 Bifulco, 32 Chiricò, 13 Cissè, 20 Nicastro, 7 Santini

I convocati in casa Viterbese

Portieri: Bisogno, Daga

Difensori: D’Ambrosio, Fracassini, Marenco, Pavlev, Ricchi, Urso, Van Der Velden

Centrocampisti: Adopo, Calcagni, D’Uffizi, Ferramisco, Foglia, Iuliano, Megelaitis, Natale, Spolverini

Attaccanti: Hyka, Murilo, Simonelli, Tassi, Volpicelli

Pavanel alla vigilia della partita

“Saber ha una lesione muscolare, non di grave entità, ma quasi tendinea, non sappiamo ancora quanto rimarrà fuori. Andelkovic farà il tampone stasera, Terrani sta recuperando dalla tonsillite che abbiamo curato con un antibiotico potente. Ajeti sarà convocato, l’idea era quella di provare a fare un tempo, ma deve essere a posto perché ha qualche piccolo fastidio dovuto ai carichi di lavoro a cui si sta sottoponendo. Teniamo molto a questo impegno. Saranno convocati Cabianca e Bacci, vedremo durante la partita lo sviluppo. Ci saranno rotazioni anche a partita in corso, ma mi devo tenere almeno un paio di cambi free. Bifulco penso che inizialmente giocherà davanti a sinistra, poi vediamo se durante la gara. A Piacenza ci sono state belle risposte, stiamo cercando di fare determinate cose e al Garilli ho visto che ci siamo avvicinati a quello che vorrei, diventando meno scolastici e più concreti. Cissè? Un tempo è troppo, lo stiamo centellinando bene e l’idea è di quello di aumentare il minutaggio e di arrivare gradualmente ai 75-90 minuti. La Viterbese aveva giocatori che conosco e che erano nel nostro girone, fra cui Foglia che ho avuto con me in passato. Ci sono Volpe, D’Ambrosio, Volpicelli, che sono giocatori importanti per la categoria. Hanno avuto qualche problema. Se giochiamo come a Piacenza abbiamo la possibilità di vincere tante partite. Vogliamo provare a vincere questa Coppa Italia, è sempre stato e continua ad essere un nostro obiettivo”.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Padova – Viterbese, valevole per la giornata del campionato Coppa Italia Serie C – Quarti di finale, sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports. Potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.