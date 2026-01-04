Paganese-Nardò 0-1: decide un lampo di D’Anna

Diretta Paganese-Nardò di Domenica 4 gennaio 2026: arriva al 90esimo la rete che dà i tre punti agli ospiti, espugnato il Torre

PAGANI – Il Nardò conquista tre punti pesantissimi espugnando il “Marcello Torre” con un gol di D’Anna, al termine di una gara intensa e molto equilibrata. La Paganese crea, lotta, spinge nel finale, ma non trova la via del pareggio. Il Nardò, più cinico, difende con ordine e porta a casa una vittoria fondamentale.

Tabellino

PAGANESE: Gallo; Di Biagio, De Nova, Isufi, Piga; Labriola, Pierce, Mancino (dal 40’ st Gatto); Costanzo (dal 12’ st Pierdomenico), Negro (dal 30’ st La Monica), Lombardi (dal 12’ st Faella). A disposizione: Romano, Conson, Pierdomenico, Giordano, Langella, Faella, Gatto, La Monica, Sessa

NARDO’: Galli; Minerva, Gigliotti, Fornasier, Tursi; Risolo, Addae, De Luca (dal 41’ st Calderoni); Garnica, D’Anna, Elia (dal 41’ st Camara). A disposizione: Verdosci, Pisani, Trinchera, Manuzzi, Cirio, Inguscio, Leone

Reti: al 45′ st D’Anna S. (A.C Nardò) .

Ammonizioni: Addae (N), Labriola (P), Piga (P).

Le formazioni ufficiali di Paganese-Nardò

PAGANESE: Gallo 1, Di Biagio 14, De Nova 4 (C), Isufi 13, Piga 2, Labriola 18, Pierce 8, Mancino 10, Costanzo 7, Negro 19, Lombardi 21. A disposizione: Romano, Conson, Pierdomenico, Giordano, Langella, Faella, Gatto, La Monica, Sessa

NARDO’: Galli Riccardo 1, Fornasier Michele 3, Garnica Alejo 8, D’Anna Simone 11, Risolo Andrea 21, Tursi Eugenio 23, Gigliotti Guillaume 26, Minerva Francesco 29, De Luca Alessandro 39, Elia Alessandro 77, Addae Bright 90

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marco Costa di Busto Arsizio, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Valenti di Roma 2 e Edoardo Venturini di Ostia Lido.

La presentazione del match

Domenica 4 gennaio, alle ore 15, allo stadio “Marcello Torre” di Pagani, andrà in scena Paganese-Nardò, match valido per la diciottesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone H. Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo, con l’obbiettivo di ottenere punti preziosi in un campionato competitivo. Da una parte la capolista Paganese e dall’altra un Nardò a caccia di punti playoff.

Novelli recupera Pierce che ha scontato il turno di squalifica e potrebbe recuperare anche qualcuno dall’infermeria. Da ieri, si è aggregato al gruppo anche Giuseppe La Monica, attaccante classe 2001 che ha iniziato la stagione con il Barletta in prestito dal Campobasso. Un acquisto mirato da parte del diesse Bocchetti che mette a disposizione di mister Novelli un’altra freccia per il suo arco e rimpingua il parco attaccanti rimasto vuoto di una casella dopo la partenza per l’Argentina di Arganaraz. Un solo gol per lui in 10 presenze in Puglia, arriva a Pagani dopo le ottime stagioni giocate con Aversa (14 reti) e Martina (12 reti). La campagna rafforzamento non dovrebbe fermarsi al solo La Monica. Sul taccuino del diesse Bocchetti, c’è un calciatore che stuzzica la fantasia della società e soprattutto dei tifosi, quello di Luz Dos Santos Priveato Matheus, attaccante classe 2002 che la Juve Stabia ha appena prelevato dal Saluzzo compagine di Serie D del girone A. Dopo la gara contro i salentini, potrebbe giungere l’ufficialità del prestito dalle vespe stabiesi.

Il Nardo’ calcio annuncia l’arrivo di un nuovo portiere. Simone Verdosci è un nuovo portiere del Nardò Calcio. Portiere classe 2006, 1,88 m di altezza, uno dei profili più interessanti del panorama giovanile italiano. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce e reduce dall’esperienza con la Vigor Lamezia, Verdosci approda al Toro con entusiasmo, determinazione e grande voglia di mettersi in mostra. Le prime parole di Verdosci da giocatore del Nardò: “Sono orgoglioso di rappresentare una squadra, una società e una piazza così importante.

COME ARRIVA IL PAGANESE – La Paganese di Novelli si schiera con il 4-3-3: Gallo difende i pali; in difesa agiscono Piga, De Nova, Costanzo e Negro. A centrocampo spazio a Mancino, Isufi e Di Biagio, mentre in avanti il tridente composto da Labriola, Langella ed El Haddadi è chiamato a guidare l’attacco azzurrostellato.

COME ARRIVA LA NARDÒ – Il Nardò di De Sanzo si schiera con il 3-5-2: Galli tra i pali; linea difensiva a tre composta da Fornasier, Gigliotti e Calderoni. A centrocampo agiscono Minerva, De Luca, Risolo, Elia e Tursi, chiamati a dare equilibrio e spinta sulle corsie. In avanti la coppia Garnica–D’Anna guida l’attacco.

Le probabili formazioni

PAGANESE (4-3-3): Gallo, Piga, De Nova, Costanzo, Negro, Mancino, Isufi, Di Biagio, Labriola, Langella, El Haddadi. Allenatore: Novelli.

NARDÒ (3-5-2): Galli, Fornasier, Gigliotti, Calderoni; Minerva, De Luca, Risolo, Elia, Tursi; Garnica, D’Anna. Allenatore: De Sanzo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Paganese-Nardò, valida per la diciottesima giornata di Serie D, girone H, non sarà visibile in diretta tv e non si potrá vedere in streaming.