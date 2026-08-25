Pagelle 1° giornata Serie A 2026/2027: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 1° giornata del Campionato di Serie A 2026-27: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La prima giornata della Serie A 2026/27 si apre con una valanga di gol e con indicazioni già significative per le squadre attese ai vertici. A San Siro l’Inter travolge il Monza 4-1, trascinata dai gol di Calhanoglu, Zielinski, Pio Esposito e Bisseck, mentre per i brianzoli segna Varela. Finisce 1-1 tra Udinese e Como: i friulani passano con Kamara, ma il Como risponde con Douvikas, confermando la competitività della squadra di Fàbregas anche in un campo tradizionalmente complicato. Il Napoli espugna tra le polemiche Marassi con un 2-0 firmato nel finale da De Bruyne e Vergarai. Per il Genoa una sconfitta che lascia comunque buone sensazioni sul piano del gioco.

Il Cagliari strappa tre punti preziosi a Parma grazie al gol di Romano, mentre la Juventus passa a Frosinone con una zampata di Bremer.

Il Lecce sorprende il Venezia al Penzo con un 2-0 costruito dalle reti di Gorter e Tiago Gabriel. L’Atalanta supera il Sassuolo 2-1: apre Raspadori, pareggia Odenthal, poi Krstovic firma il gol che vale la vittoria nerazzurra.

A Torino il Milan vince 2-1 grazie ai gol ravvicinati di Cissé e Rabiot, mentre nel recupero Adams accorcia per i granata senza riuscire a riaprire la partita. Nel primo posticipo la Lazio vince a Bologna con gol decisivo di Frattesi. Nel monday Night poker della Roma alla Fiorentina: tripletta di Malen e gol di Dybala.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 24 agosto 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 22 agosto

18.30

Inter–Monza (pagelle–tabellino)

Udinese–Como (pagelle–tabellino)

20.45

Genoa–Napoli (pagelle-tabellino)

Parma–Cagliari (pagelle–tabellino)

Domenica 23 agosto

18.30

Frosinone–Juventus (pagelle–tabellino)

Venezia–Lecce (pagelle-tabellino)

20.45

Atalanta–Sassuolo (pagelle-tabellino)

Torino–Milan (pagelle-tabellino)

Lunedì 24 agosto

18.30

Bologna–Lazio (pagelle-tabellino)

20.45

Roma–Fiorentina (pagelle-tabellino)