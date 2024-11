Pagelle 12° giornata Serie A 2024/2025: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 12° giornata del Campionato di Serie A 2024-2025: statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili

MILANO – La dodicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025 ha regalato tantissime emozioni. Partiamo dal posticipo serale che ha visto in campo Inter e Napoli. A San Siro é finita 1-1 ma ai nerazzurri é rimasto l’amaro in bocca per il rigore fallito da Calhanoghu. Che ha interrotto una striscia lunga trentasei centri dal dischetto del turco e ha impedito all’Inter conquistare il primo posto, in solitaria. Calhanoglu protagonista nel bene e nel male perché ha segnato il gol che ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di annullare il vantaggio iniziale firmato McTominay.

Si va alla sosta, quindi, con i partenopei ancora in testa alla classifica in solitaria. Alle loro spalle, però, ora non c’é soltanto l’Inter, perché i nerazzurri sono stati raggiunti dal trio composto da Atalanta, Lazio e Fiorentina. Gli orobici, contro l’Udinese, hanno ottenuto la sesta vittoria consecutiva e ora possono cominciare a sognare traguardi del tutto impensabili ad inizio stagione. Sesto successo di fila e stesso discorso anche per la Lazio di Baroni, che, grazie alla rete di Zaccagni, ha espugnato il campo del Monza e fatto traballare la panchina di Nesta. Nove punti nelle ultime tre partita anche per i viola con tripletta di un inarrestabile Moise Kean.

É sprofondata la Roma all’Olimpico contro il Bologna e in serata é arrivato anche l’annuncio dell’esonero di Ivan Juric. El Shaarawy, autore di una doppietta, ha provato a contenere gli assalti dei felsinei ma non é basta ad evitare alla sua squadra di scendere verso le zone basse della classifica. Ha perso terreno anche il Milan, fermato sul 3-3 dal Cagliari: doppiette di Leao e Zappa, a segno anche Abraham e Zortea. Il Genoa ha strappato il pari nel finale con Vogliacco in risposta a De La Cunha. É finito 1-1 anche l’anticipo Empoli-Lecce. Il Parma ha espugnato, invece, il campo del Venezia condannando i lagunari all’ultimo posto in classifica, in condivisione del Monza.

Giovedì 7 novembre

20:45

Genoa-Como (pagelle-tabellino)

Venerdì 8 novembre

20:45

Lecce-Empoli (pagelle-tabellino)

Sabato 9 novembre

15:00

Venezia-Parma (pagelle-tabellino)

18:00

Cagliari-Milan (pagelle-tabellino)

20:45

Juventus-Torino (pagelle-tabellino)

Domenica 10 novembre

12:30

Atalanta-Udinese (pagelle-tabellino)

15:00

Fiorentina-Verona (pagelle-tabellino)

Roma-Bologna (pagelle-tabellino)

18:00

Monza-Lazio (pagelle-tabellino)

20:45

Inter-Napoli (pagelle-tabellino)