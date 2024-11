Atalanta-Udinese 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Atalanta-Udinese di Domenica 10 novembre 2024: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

BERGAMO – Domenica 10 novembre, alle ore 12:30, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Atalanta-Udinese, lunch match della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Gli orobici, che in settimana hanno battuto lo Stoccarda in Champions League, vengono dal travolgente 0-3 contro il Napoli e sono terzi, a pari merito con Fiorentina e Lazio e a quota 22. Il suo percorso racconta di sette partite vinte, una pareggiata e tre perse, ventinove reti realizzate e quattordici incassate. Se l’Atalanta va a mille, i friulani, dopo un buon inizio, sono reduci da due ko di fila: contro il Venezia e contro la Juventus. Sono scesi all’ottavo posto con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e cinque sconfitte, quattordici gol fatti e sedici subiti. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Gasperini ha collezionato quindici punti, quella di Runjaic ne ha raccolti sei.

Sono quaranta i precedenti, a Bergamo, tra le due compagini, con il bilancio di quindici successi della Dea, diciotto pareggi e diciassette affermazioni dell’Udinese: Nella passata stagione, all’andata, finì 1-1 mentre al ritorno l’Atalanta si impose col risultato di 2-0.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ATALANTA-UDINESE]

RISULTATO IN DIRETTA: ATALANTA-UDINESE 0-0 PRIMO TEMPO 13' Atalanta in vantaggio con Ruggeri, anzi no! Goal annullato per fuorigioco di Lookman. 10' Eccoci al decimo, sempre fermi sul pareggio a occhiali. 8' Ci prova Lovric con il destro, ma Carnesecchi ribatte, poi si fa sotto Davis ma l'estremo difensore atalantino c'è anche stavolta. 5' Dopo i primi cinque minuti siamo ancora a reti inviolate. 1' Si comincia! Buongiorno da Bergamo e benvenuti al lunch match tra Atalanta e Udinese. Domenica 10 novembre dalle ore 11:30 le formazioni ufficiali, dalle ore 12:30 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO ATALANTA: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Zappacosta, de Roon, Pašalić, Ruggeri, Samardžić, Retegui, Lookman. A disp.: Rui Patrício, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Zaniolo, Éderson, Bellanova, Palestra, Brescianini, Vlahović. All. Gasperini. UDINESE: Okoye, Giannetti, Bijol, Touré, Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara, Thauvin, Davis. A disp.: Sava, Padelli, Abankwah, Zarraga, Atta, Lucca, Bravo, Brenner, Ebosse, Kabasele, Kristensen, Ekkelenkamp, Zemura, Rui Modesto. All. Runjaic.

La formazioni ufficiali di Atalanta-Udinese

ATALANTA: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Zappacosta, de Roon, Pašalić, Ruggeri, Samardžić, Retegui, Lookman. A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Zaniolo, Éderson, Bellanova, Palestra, Brescianini, Vlahović. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

UDINESE: Okoye, Giannetti, Bijol, Touré, Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara, Thauvin, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Zarraga, Atta, Lucca, Bravo, Brenner, Ebosse, Kabasele, Kristensen, Ekkelenkamp, Zemura, Rui Modesto. Allenatore: Kosta Runjaic.

I convocati dell’Atalanta

Bellanova Raoul (16), Brescianini Marco (44), Carnesecchi Marco (29), Cuadrado Juan (7), de Roon Marten (15), Djimsiti Berat (19), Éderson (13), Godfrey Ben (5), Hien Isak (4), Kossounou Odilon (3), Lookman Ademola (11), Palestra Marco (27), Pašalić Mario (8), Retegui Mateo (32), Rossi Francesco (31), Ruggeri Matteo (22), Rui Patrício (28), Samardžić Lazar (24), Sulemana Ibrahim (6), Toloi Rafael (2), Vlahović Vanja (48), Zaniolo Nicolò (10), Zappacosta Davide (77)

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi. I suoi assistenti saranno Ciro Carbone di Napoli e Giorgio Peretti di Verona, IV ufficiale Daniele Rutella di Enna, V.A.R. Federico La Penna di Roma 1, A.V.A.R. Matteo Gariglio di Pinerolo.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’ATALANTA – Indisponibili Kolasinac, Scalvini e Scamacca. Gasperini dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo, 3-4-2-1 con Carnesecchi tra i pali e con una difesa a tre formata da Djimsiti, Hien e Kossounou. In mezzo DeRoon e Ederson mentre Zappacosta e Ruggeri dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Retegui, supportata da De Keteleare e Lookman.

COME ARRIVA L’UDINESE – Runjaic dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 con Okoye in porta e con una difesa a tre formata da Kabasele, Bijol e Touré. In cabina di regia Karlstrom con Lovric e Payero mentre Ehizibue e Zemura dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Thauvin e Davis..

Le probabili formazioni di Atalanta-Udinese

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Davis. Allenatore: Runjaic.

Dove vedere la partita in tv e streaming

